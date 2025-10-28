Он предсказал войну в Украине, а теперь дал новый мрачный прогноз

Рубрики
Slava Kot
Известный немецкий философ и политолог Витторио Гесле, еще в 2015 году предусмотревший полномасштабное вторжение России в Украину, сделал новый тревожный прогноз. По его словам, дальнейшая эскалация войны может привести к развалу НАТО и спровоцировать глобальный конфликт.
Витторио Гесле. Фото из открытых источников
Как сообщает BC Heights, во время выступления в Бостонском колледже Витторио Гесле подверг критике непоследовательную политику США в вопросе поддержки Украины, назвав ее "опасным сигналом для мира".
Политолог подчеркнул, что непредсказуемость нынешней американской администрации создает вакуум безопасности, который может побуждать Москву к дальнейшим агрессивным действиям.
Гесле сравнил современную Россию с Германией после Первой мировой войны. По его словам, чувство унижения после распада СССР и поражение в Холодной войне стали для Кремля идеологическим оправданием реванша.
Он подчеркнул, что вторжение России в Украину в 2022 году стало прямым следствием этой политики "отомстить за поражение".
Гесле считает, что война России против Украины только на начальном этапе, и конфликт может перерасти в более широкое противостояние.
