Он предсказал войну в Украине, а теперь дал новый мрачный прогноз

Известный немецкий философ и политолог Витторио Гесле, еще в 2015 году предусмотревший полномасштабное вторжение России в Украину, сделал новый тревожный прогноз. По его словам, дальнейшая эскалация войны может привести к развалу НАТО и спровоцировать глобальный конфликт.

Витторио Гесле. Фото из открытых источников

Как сообщает BC Heights, во время выступления в Бостонском колледже Витторио Гесле подверг критике непоследовательную политику США в вопросе поддержки Украины, назвав ее "опасным сигналом для мира".

"Время идет. Я убежден, что Россия сделает следующий шаг. Они уже проверяли возможности Трампа. Теперь у нас президент Соединенных Штатов, чьи принципы не самые высокие. Никто не знает, что он будет делать в будущем. Если Америка выйдет из НАТО — альянс распадется", — заявил Гесле.

Политолог подчеркнул, что непредсказуемость нынешней американской администрации создает вакуум безопасности, который может побуждать Москву к дальнейшим агрессивным действиям.

Гесле сравнил современную Россию с Германией после Первой мировой войны. По его словам, чувство унижения после распада СССР и поражение в Холодной войне стали для Кремля идеологическим оправданием реванша.

"Путин, как и Гитлер, был очень успешным в этом аспекте. Они расплачиваются, атакуя остальной мир. Будет огромная месть. Путин и Лавров прямо заявили, что эта война началась потому, что их унизили", — предупреждает Гесле.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину в 2022 году стало прямым следствием этой политики "отомстить за поражение".

Гесле считает, что война России против Украины только на начальном этапе, и конфликт может перерасти в более широкое противостояние.

"Германии понадобилось две войны, чтобы окончательно признать поражение. Россия еще не на этой стадии. Наивно думать, что НАТО самостоятельно решит эту проблему – они не могут и не сделают этого", – объясняет политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный по разведке назвал год, когда начнется Третья мировая война.

Также "Комментарии" писали о шансах на прекращение огня в 2025 году.