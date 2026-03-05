«Він має взятися за справу»: Дональд Трамп заявив про слабку позицію України у можливих переговорах

Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо необхідності завершення війни в Україні, закликавши Володимира Зеленського до активніших дій за столом переговорів. У коментарі для видання Politico американський лідер дав зрозуміти, що вважає позицію Кремля більш конструктивною, ніж позицію Києва.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

На думку очільника Білого дому, російський диктатор нібито виявляє прихильність до припинення конфлікту, тоді як українська сторона, за його словами, зволікає з прийняттям рішень.

"Зеленський, він має взятися за справу та укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", — підкреслив Трамп.

Окрім закликів до діалогу, президент Сполучених Штатів висловив скептицизм щодо поточної переговорної сили України. Трамп вчергове наголосив, що час працює не на користь Києва, а важелів впливу на ситуацію у ЗСУ стає все менше.

"У вас немає карт. Тепер у нього [Зеленського] їх ще менше", — резюмував глава Білого дому.

Така заява Трампа вкотре підтверджує його намір примусити сторони до домовленостей, попри складну ситуацію на полі бою та позицію українського суспільства.

