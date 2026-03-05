Президент США Дональд Трамп вновь высказался о необходимости завершения войны в Украине, призвав Владимира Зеленского к более активным действиям за столом переговоров. В комментарии для издания Politico американский лидер дал понять, что считает позицию Кремля более конструктивной, чем позиция Киева.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

По мнению главы Белого дома, российский диктатор якобы проявляет приверженность прекращению конфликта, в то время как украинская сторона, по его словам, медлит с принятием решений.

"Зеленский, он должен заняться делом и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", – подчеркнул Трамп.

Кроме призывов к диалогу, президент Соединенных Штатов выразил скептицизм по поводу текущей переговорной силы Украины. Трамп в очередной раз подчеркнул, что время работает не в пользу Киева, а рычагов влияния на ситуацию в ВСУ становится все меньше.

"У вас нет карт. Теперь у него [Зеленского] их еще меньше", – резюмировал глава Белого дома.

Такое заявление Трампа еще раз подтверждает его намерение принудить стороны к договоренностям, несмотря на сложную ситуацию на поле боя и позицию украинского общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс. "Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп. Он также добавил, что ситуация требует от официального Киева конкретных действий в ближайшей перспективе. "Ему нужно действовать", — резюмировал политик, комментируя перспективы переговорного процесса.