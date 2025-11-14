logo_ukra

Вимагають пояснень: до МЗС Азербайджану викликали російського посла через удар по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

Вимагають пояснень: до МЗС Азербайджану викликали російського посла через удар по Києву

Азербайджан офіційно відреагував на російський обстріл Києва вночі проти 14 листопада, внаслідок якого постраждала будівля посольства цієї країни

14 листопада 2025, 17:01
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністерство закордонних справ Азербайджану офіційно викликало російського посла Михайла Євдокимова через нічний обстріл Києва, внаслідок якого постраждала будівля посольства цієї країни в Україні.

Вимагають пояснень: до МЗС Азербайджану викликали російського посла через удар по Києву

До МЗС Азербайджану викликали посла РФ. Фото: з відкритих джерел

Дипломату висловили ноту протесту у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію посольства, повідомляє МЗС Азербайджану. 

Там також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено адміністративну будівлю, консульський відділ та службовий транспорт. 

Російському послу нагадали, що такі порушення міжнародного права під час російсько-української війни мали місце і раніше. Зокрема, 10 березня 2022 року РФ завдала авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

А 2 січня 2024 року російська ракета "Кинджал" утворила триметрову воронку за 35 кроків від будівлі посольства в Києві. На глибині 8 метрів знайшли боєприпас, що не розірвався.

Окрім того, 28 серпня 2025 року внаслідок удару приблизно за 50 метрів від посольства було пошкоджено адмінбудівлю, консульський відділ і резиденцію посла. 

Послу РФ також розповіли, що 8 і 18 серпня цього року російські дрони вдарили по нафтобазі компанії азербайджанської компанії SOCAR на Одещині. Тоді  постраждали співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі.

У Баку заявили, що раніше інформували РФ про всі інциденти офіційними нотами. До того ж, передали росіянам координати будівель дипломатичних представництв в Україні. Москва тоді обіцяла, що ці координати будуть враховані міноборони РФ.

"Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні представництва є неприпустимими, і було запропоновано провести відповідне розслідування та надати детальні пояснення", — додали в МЗС Азербайджану.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу Києва, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану, поговорив із лідером цієї країни Ільхамом Алієвим. Той засудив російський удар по Україні. 



Джерело: https://www.mfa.gov.az/en/news/no43125
