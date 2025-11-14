logo

Требуют объяснений: в МИД Азербайджана вызвали российского посла из-за удара по Киеву

Азербайджан официально отреагировал на российский обстрел Киева ночью против 14 ноября, в результате которого пострадало здание посольства этой страны

14 ноября 2025, 17:01
Министерство иностранных дел Азербайджана официально вызвало российского посла Михаила Евдокимова из-за ночного обстрела Киева, в результате которого пострадало здание посольства этой страны в Украине.

Требуют объяснений: в МИД Азербайджана вызвали российского посла из-за удара по Киеву

В МИД Азербайджана вызвали посла РФ. Фото: из открытых источников

Дипломату выразили ноту протеста в связи с падением ракеты "Искандер" на территорию посольства, сообщает МИД Азербайджана.

Там также сообщили, что взрывом полностью разрушило часть периметральной стены, повреждено административное здание, консульский отдел и служебный транспорт.

Российскому послу напомнили, что такие нарушения международного права во время российско-украинской войны имели место и раньше. В частности, 10 марта 2022 г. РФ нанесла авиаудара по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове.

А 2 января 2024 года российская ракета "Кинжал" образовала трехметровую воронку в 35 шагах от здания посольства в Киеве. На глубине 8 метров нашли неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, 28 августа 2025 года в результате удара примерно в 50 метрах от посольства было повреждено админздание, консульский отдел и резиденцию посла.

Послу РФ также рассказали, что 8 и 18 августа этого года российские дроны ударили по нефтебазе компании азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Тогда пострадали сотрудники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

В Баку заявили, что ранее информировали РФ о всех инцидентах официальными нотами. К тому же передали россиянам координаты зданий дипломатических представительств в Украине. Москва тогда обещала, что эти координаты будут учтены минобороны РФ.

"В ходе встречи было отмечено, что такие атаки на наши дипломатические представительства недопустимы, и было предложено провести соответствующее расследование и предоставить детальные объяснения", — добавили в МИД Азербайджана.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский после массированного обстрела Киева, в результате которого пострадало посольство Азербайджана, побеседовал с лидером этой страны Ильхамом Алиевым. Тот осудил российский удар по Украине.



Источник: https://www.mfa.gov.az/en/news/no43125
