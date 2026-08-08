«Вільне полювання» почалося: в якій області окупанти посилили дрони та вистежують машини

Російські окупаційні війська посилюють застосування ударних безпілотників на Херсонщині та отримали вказівки проводити так зване "вільне полювання" на автомобільний транспорт. Під загрозою перебувають не лише військові машини, а й цивільний транспорт, особливо у місцях великого скупчення автомобілів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін із посиланням на дані Сил оборони України.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією українських військових, російські підрозділи отримали завдання цілеспрямовано шукати та вражати автомобілі за допомогою безпілотників, у тому числі дронів з управлінням оптоволоконного кабелю. На виконання цього завдання окупанти збільшили кількість дронових розрахунків у регіоні.

Особливу увагу російські оператори приділяють транспортним засобам, які, за зовнішніми ознаками, можуть бути віднесені до автомобілів Сил оборони України. Проте через характер такого "полювання" під ударом можуть виявитися і цивільні машини.

Ще одна серйозна загроза виникає у місцях, де одночасно перебуває велика кількість автомобілів. Йдеться, зокрема, про території біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій. Такі локації можуть стати привабливими цілями для російських операторів БПЛА.

У зв'язку з цим Прокудін закликав жителів Херсонщини в найближчі тижні дотримуватися максимальної обережності і враховувати небезпеку, що зросла, атак з повітря.

Використання оптоволоконних дронів створює додаткові проблеми для захисту від таких атак. На відміну від апаратів, що керуються радіоканалом, вони зберігають зв'язок з оператором через фізичний кабель, що значно ускладнює застосування традиційних засобів радіоелектронної боротьби.

Українська влада фактично попереджає жителів регіону про нову тактику російських військ: автомобілі тепер можуть стати метою навіть далеко від безпосередньої лінії бойового дотику. Тому громадянам рекомендують по можливості уникати тривалого перебування біля місць масового скупчення транспорту та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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