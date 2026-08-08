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«Свободная охота» началась: в какой области оккупанты усилили дроны и выслеживают машины

Российские расчеты получили приказ атаковать автотранспорт, в том числе беспилотниками на оптоволокне. Под особой угрозой - дороги возле АЗС, рынков и супермаркетов

8 августа 2026, 16:45
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска усиливают применение ударных беспилотников на Херсонщине и получили указания проводить так называемую "свободную охоту" на автомобильный транспорт. Под угрозой находятся не только военные машины, но и гражданский транспорт, особенно в местах большого скопления автомобилей. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин со ссылкой на данные Сил обороны Украины.

«Свободная охота» началась: в какой области оккупанты усилили дроны и выслеживают машины

Дрон. Фото: из открытых источников

По информации украинских военных, российские подразделения получили задачу целенаправленно искать и поражать автомобили с помощью беспилотников, в том числе дронов с управлением по оптоволоконному кабелю. Для выполнения этой задачи оккупанты увеличили количество дроновых расчетов в регионе.

Особое внимание российские операторы уделяют транспортным средствам, которые по внешним признакам могут быть отнесены к автомобилям Сил обороны Украины. Однако из-за характера такой "охоты" под ударом могут оказаться и гражданские машины.

Еще одна серьезная угроза возникает в местах, где одновременно находится большое количество автомобилей. Речь идет, в частности, о территориях возле супермаркетов, рынков и автозаправочных станций. Такие локации могут становиться привлекательными целями для российских операторов БПЛА.

В связи с этим Прокудин призвал жителей Херсонщины в ближайшие недели соблюдать максимальную осторожность и учитывать возросшую опасность атак с воздуха.

Использование оптоволоконных дронов создает дополнительные проблемы для защиты от таких атак. В отличие от аппаратов, которые управляются по радиоканалу, они сохраняют связь с оператором через физический кабель, что значительно усложняет применение традиционных средств радиоэлектронной борьбы.

Украинские власти фактически предупреждают жителей региона о новой тактике российских войск: автомобили теперь могут стать целью даже вдали от непосредственной линии боевого соприкосновения. Поэтому гражданам рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания возле мест массового скопления транспорта и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Источник: https://t.me/olexandrprokudin/14380
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