Россияне подтвердили атаку на гражданского в Херсоне и цинично придумали «причину»

Российские захватчики откровенно взяли на себя ответственность за очередную атаку на мирных жителей Херсона. В своих пропагандистских пабликах они распространили сообщения, где пытаются оправдать удар по гражданскому транспортному средству.

Мужчина, чудом выживший после удара FPV в Херсоне. Фото: НПУ

В медиаресурсах захватчиков появилась публикация с попыткой оправдать охоту на гражданские автомобили. Оккупанты заявляют, что под прицелом оказался автомобиль, который они считают вовлеченным в военные нужды.





"Там х*хлы разгоняют видео о нанесении удара по технике двойного назначения", — цинично комментируют ситуацию пропагандисты.

Они утверждают, что транспортное средство мужчины, торговавшего фруктами, якобы регулярно использовали для транспортировки специфических грузов. Кроме того, враг пытается обвинить рядовых граждан в сотрудничестве с украинскими защитниками.

"Эта машина была неоднократно замечена в доставке грузов двойного назначения, — отмечают в сообщении оккупантов, добавляя очередные обвинения, — а водители находятся в активной связи с боевиками ВСУ".

Захватчики прямо говорят, что обстрелы людей, занимающихся доставкой или перевозками в прифронтовом регионе, сознательны и целенаправленны. По их мнению, такие водители "осуществляют логистику грузов двойного назначения со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Несмотря на то, что человеку чудом удалось выжить, россияне продолжают выдвигать угрозы другим жителям и призывают не помогать Силам обороны Украины.

"На этот раз ему очень сильно повезло, — резюмируют авторы враждебной корреспонденции, завершая свой текст циничным призывом, — учитесь на чужих ошибках и не оказывайте содействие боевикам ВСУ".

Эта публикация является еще одним прямым доказательством того, что российская армия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и мирное население Херсона, выдавая свои военные преступления за борьбу с военными объектами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как оккупанты в Херсоне FPV- дроном вели охоту на мужчину на рынке.