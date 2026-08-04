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Росіяни підтвердили атаку на цивільного в Херсоні та цинічно вигадали «причину»

Окупаційні ресурси взяли на себе відповідальність за обстріл мирного мешканця на Херсонщині

4 серпня 2026, 12:41
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Недилько Ксения

Російські загарбники відкрито взяли на себе відповідальність за чергову атаку на мирних жителів Херсона. У своїх пропагандистських пабліках вони поширили повідомлення, де намагаються виправдати удар по цивільному транспортному засобу.

Росіяни підтвердили атаку на цивільного в Херсоні та цинічно вигадали «причину»

Чоловік, який дивом вижив після удару FPV у Херсоні. Фото: НПУ

У медіаресурсах загарбників з'явилася публікація з намаганням виправдати полювання на цивільні автівки. Окупанти заявляють, що під прицілом опинився автомобіль, який вони вважають залученим до військових потреб.

Росіяни підтвердили атаку на цивільного в Херсоні та цинічно вигадали «причину» - фото 2


"Там х*хли розгоняють відео про нанесення удару по техніці подвійного призначення", — цинічно коментують ситуацію пропагандисти.

Вони стверджують, що транспортний засіб чоловіка, який торгував фруктами, нібито регулярно використовували для транспортування специфічних вантажів. Окрім того, ворог намагається звинуватити звичайних громадян у співпраці з українськими захисниками.

"Ця машина була неодноразово помічена в доставці вантажів подвійного призначення, — зазначають у повідомленні окупантів, додаючи чергові звинувачення, — а водії перебувають в активному зв'язку з бойовиками ЗСУ".

Загарбники прямо кажуть, що обстріли людей, які займаються доставкою чи перевезеннями у прифронтовому регіоні, є свідомими та цілеспрямованими. На їхню думку, такі водії "здійснюють логістику вантажів подвійного призначення з усіма наслідками, що звідси випливають".

Попри те, що цього разу людині дивом вдалося вижити, росіяни продовжують висувати погрози іншим мешканцям та закликають не допомагати Силам оборони України.

"Цього разу йому дуже сильно пощастило, — резюмують автори ворожого допису, завершуючи свій текст цинічним закликом, — учіться на чужих помилках і не надавайте сприяння бойовикам ЗСУ".

Ця публікація є ще одним прямим доказом того, що російська армія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирне населення Херсонщини, видаючи свої воєнні злочини за боротьбу з військовими об'єктами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як окупанти в Херсоні FPV-дроном вели полювання на чоловіка на ринку.



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