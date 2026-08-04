Полювання на цивільних: росіяни скинули вибухівку з дрона на продавця ринку на Херсонщині (ВІДЕО)

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Недилько Ксения
Правоохоронці Херсонської області оприлюднили шокуючі кадри чергового нападу російських військових на цивільне населення. Камера зафіксувала, як ворожий дрон цілеспрямовано полює, а потім влучає у беззбройну людину. Потерпілим виявився 52-річний житель Миколаївщини, який у цей момент перебував на місцевому ринку.
Скриншот з відео
Поведінка окупантів наглядно демонструє їхні терористичні методи ведення війни.
Слідчі наголошують, що чоловік на відео не мав жодних ознак комбатанта і просто займався торгівлею, проте для загарбників він все одно став живою мішенню.
Попри сильний вибух та пряму загрозу життю, чоловікові вдалося врятуватися. Лікарі діагностували у нього контузію, численні осколкові поранення та вибухову травму. Наразі медичні працівники роблять усе можливе та надають постраждалому повний комплекс необхідної допомоги.
На місці події продовжують працювати оперативні групи.
З огляду на регулярні атаки безпілотників, поліцейські знову звернулися до громадян із закликом суворо дотримуватися правил безпеки. Жителям наголошують: у разі виявлення БпЛА в повітрі категорично заборонено намагатися зафіксувати його на камеру. Потрібно негайно сховатися в укриття, адже жодні унікальні кадри не вартують людського життя чи здоров'я.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська завдали підступного удару по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини, поціливши в автомобільну заправну станцію. Внаслідок вибуху на території Широківської громади спалахнула масштабна пожежа, яка вщент понівечила будівлю АЗС та транспортні засоби, що перебували поруч.