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Полювання на цивільних: росіяни скинули вибухівку з дрона на продавця ринку на Херсонщині (ВІДЕО)

«Від цих кадрів холоне кров»: поліція зафіксувала черговий теракт окупантів проти мирного населення

4 серпня 2026, 10:22
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Недилько Ксения

Правоохоронці Херсонської області оприлюднили шокуючі кадри чергового нападу російських військових на цивільне населення. Камера зафіксувала, як ворожий дрон цілеспрямовано полює, а потім влучає у беззбройну людину. Потерпілим виявився 52-річний житель Миколаївщини, який у цей момент перебував на місцевому ринку.

Полювання на цивільних: росіяни скинули вибухівку з дрона на продавця ринку на Херсонщині (ВІДЕО)

Скриншот з відео

Поведінка окупантів наглядно демонструє їхні терористичні методи ведення війни.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів, — емоційно відреагували на подію у Поліції Херсонської області. — Їх має побачити весь світ".

Слідчі наголошують, що чоловік на відео не мав жодних ознак комбатанта і просто займався торгівлею, проте для загарбників він все одно став живою мішенню.

"Саме так "воюють" росіяни, — додають правоохоронці, — вони цілеспрямовано полюють на цивільних".

Попри сильний вибух та пряму загрозу життю, чоловікові вдалося врятуватися. Лікарі діагностували у нього контузію, численні осколкові поранення та вибухову травму. Наразі медичні працівники роблять усе можливе та надають постраждалому повний комплекс необхідної допомоги.

Полювання на цивільних: росіяни скинули вибухівку з дрона на продавця ринку на Херсонщині (ВІДЕО) - фото 2

На місці події продовжують працювати оперативні групи.

"Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора", — звітують у відомстві.

З огляду на регулярні атаки безпілотників, поліцейські знову звернулися до громадян із закликом суворо дотримуватися правил безпеки. Жителям наголошують: у разі виявлення БпЛА в повітрі категорично заборонено намагатися зафіксувати його на камеру. Потрібно негайно сховатися в укриття, адже жодні унікальні кадри не вартують людського життя чи здоров'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська завдали підступного удару по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини, поціливши в автомобільну заправну станцію. Внаслідок вибуху на території Широківської громади спалахнула масштабна пожежа, яка вщент понівечила будівлю АЗС та транспортні засоби, що перебували поруч.



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