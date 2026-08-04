Полювання на цивільних: росіяни скинули вибухівку з дрона на продавця ринку на Херсонщині (ВІДЕО)

Правоохоронці Херсонської області оприлюднили шокуючі кадри чергового нападу російських військових на цивільне населення. Камера зафіксувала, як ворожий дрон цілеспрямовано полює, а потім влучає у беззбройну людину. Потерпілим виявився 52-річний житель Миколаївщини, який у цей момент перебував на місцевому ринку.

Скриншот з відео

Поведінка окупантів наглядно демонструє їхні терористичні методи ведення війни.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів, — емоційно відреагували на подію у Поліції Херсонської області. — Їх має побачити весь світ".

Слідчі наголошують, що чоловік на відео не мав жодних ознак комбатанта і просто займався торгівлею, проте для загарбників він все одно став живою мішенню.

"Саме так "воюють" росіяни, — додають правоохоронці, — вони цілеспрямовано полюють на цивільних".

Попри сильний вибух та пряму загрозу життю, чоловікові вдалося врятуватися. Лікарі діагностували у нього контузію, численні осколкові поранення та вибухову травму. Наразі медичні працівники роблять усе можливе та надають постраждалому повний комплекс необхідної допомоги.

На місці події продовжують працювати оперативні групи.

"Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора", — звітують у відомстві.

З огляду на регулярні атаки безпілотників, поліцейські знову звернулися до громадян із закликом суворо дотримуватися правил безпеки. Жителям наголошують: у разі виявлення БпЛА в повітрі категорично заборонено намагатися зафіксувати його на камеру. Потрібно негайно сховатися в укриття, адже жодні унікальні кадри не вартують людського життя чи здоров'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російські війська завдали підступного удару по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини, поціливши в автомобільну заправну станцію. Внаслідок вибуху на території Широківської громади спалахнула масштабна пожежа, яка вщент понівечила будівлю АЗС та транспортні засоби, що перебували поруч.