Охота на гражданских: россияне сбросили взрывчатку с дрона на продавца рынка в Херсонской области (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Правоохранители Херсонской области обнародовали шокирующие кадры очередного нападения российских военных на гражданское население. Камера зафиксировала, как вражеский дрон целенаправленно охотится, а затем попадает в безоружного человека. Пострадавшим оказался 52-летний житель Николаева, который в этот момент находился на местном рынке.
Скриншот из видео
Поведение окупантов наглядно демонстрирует их террористические методы ведения войны.
Следователи отмечают, что у мужчины на видео не было никаких признаков комбатанта и просто занималось торговлей, однако для захватчиков он все равно стал живой мишенью.
Несмотря на сильный взрыв и прямую угрозу жизни, мужчине удалось спастись. Врачи диагностировали у него контузию, многочисленные осколочные ранения и взрывчатую травму. В настоящее время медицинские работники делают все возможное и предоставляют пострадавшему полный комплекс необходимой помощи.
На месте происшествия продолжают работать оперативные группы.
Учитывая регулярные атаки беспилотников, полицейские снова обратились к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности. Жителям отмечают: в случае обнаружения БПЛА в воздухе категорически запрещено пытаться зафиксировать его на камеру. Нужно немедленно укрыться в укрытии, ведь никакие уникальные кадры не стоят человеческой жизни или здоровья.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска нанесли коварный удар по гражданской инфраструктуре Днепропетровщины, попав в автомобильную заправочную станцию. В результате взрыва на территории Широковской общины вспыхнул масштабный пожар, который полностью изуродовал здание АЗС и находившиеся рядом транспортные средства.