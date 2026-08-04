Охота на гражданских: россияне сбросили взрывчатку с дрона на продавца рынка в Херсонской области (ВИДЕО)

Правоохранители Херсонской области обнародовали шокирующие кадры очередного нападения российских военных на гражданское население. Камера зафиксировала, как вражеский дрон целенаправленно охотится, а затем попадает в безоружного человека. Пострадавшим оказался 52-летний житель Николаева, который в этот момент находился на местном рынке.

Скриншот из видео

Поведение окупантов наглядно демонстрирует их террористические методы ведения войны.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняет гнев, — эмоционально отреагировали на событие в Полиции Херсонской области. — Их должен увидеть весь мир".

Следователи отмечают, что у мужчины на видео не было никаких признаков комбатанта и просто занималось торговлей, однако для захватчиков он все равно стал живой мишенью.

"Именно так "воюют" россияне, — добавляют правоохранители, — они целенаправленно охотятся на гражданских".

Несмотря на сильный взрыв и прямую угрозу жизни, мужчине удалось спастись. Врачи диагностировали у него контузию, многочисленные осколочные ранения и взрывчатую травму. В настоящее время медицинские работники делают все возможное и предоставляют пострадавшему полный комплекс необходимой помощи.

На месте происшествия продолжают работать оперативные группы.

"Правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора", — отчитываются в ведомстве.

Учитывая регулярные атаки беспилотников, полицейские снова обратились к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности. Жителям отмечают: в случае обнаружения БПЛА в воздухе категорически запрещено пытаться зафиксировать его на камеру. Нужно немедленно укрыться в укрытии, ведь никакие уникальные кадры не стоят человеческой жизни или здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска нанесли коварный удар по гражданской инфраструктуре Днепропетровщины, попав в автомобильную заправочную станцию. В результате взрыва на территории Широковской общины вспыхнул масштабный пожар, который полностью изуродовал здание АЗС и находившиеся рядом транспортные средства.