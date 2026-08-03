Російський удар по АЗС під Кривим Рогом: серед трьох загиблих є 8-річна дитина (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали підступного удару по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини, поціливши в автомобільну заправну станцію. Внаслідок вибуху на території Широківської громади спалахнула масштабна пожежа, яка вщент понівечила будівлю АЗС та транспортні засоби, що перебували поруч.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: прокуратура

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та ліквідували вогонь, проте уникнути жертв не вдалося.

"На жаль, на зараз троє загиблих", — першим повідомив про наслідки удару голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом він уточнив особи тих, чиє життя обірвав ворожий наліт: жертвами стали 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив смерть трьох людей і зазначив, що для атаки ворог застосував смертоносну зброю.

Кількість постраждалих через обстріл стрімко зростала під час проведення екстрених робіт.

"Поранених на жаль вже шестеро, один із них важкий", — наголосив Вілкул, додавши, що усім потерпілим медики оперативно надають повний комплекс необхідної допомоги.

За інформацією очільника ОВА Олександра Ганжі, наразі всі шість поранених перебувають у медичних закладах. Найважчий стан фіксують у 49-річного чоловіка. Інші постраждалі — чоловіки віком 20, 46 і 53 років, а також жінки 51 та 60 років — госпіталізовані із травмами середнього ступеня важкості. Посадовці висловили глибокі співчуття родинам загиблих, закликавши до суворої відплати за воєнні злочини окупантів.

ОНОВЛЕНО: Рятувальнику Едуарду Разлогу було 42 роки. Він загинув разом з 8-річним сином Максимом під час удару по заправці у Широкому, передає місцеве видання "СВОЇ.Кривий Ріг".

З 2024 працював сержантом служби цивільного захисту ДСНС у Херсонській області. На Криворіжжі перебував у відпустці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському курортному місті Геленджик зафіксовано смертельні наслідки падіння безпілотного літального апарату. Трагедія сталася під час спроби місцевої мобільної вогневої групи ліквідувати повітряну ціль безпосередньо над зоною відпочинку.