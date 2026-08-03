Російські військові збили дрон просто над головами відпочивальників: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЕНО)

У російському курортному місті Геленджик зафіксовано смертельні наслідки падіння безпілотного літального апарату. Трагедія сталася під час спроби місцевої мобільної вогневої групи ліквідувати повітряну ціль безпосередньо над зоною відпочинку.

Пляж у Геленджику. Ілюстративне фото

Очевидці встигли зафільмувати момент, коли російські військові відкрили вогонь по дрону. Внаслідок ураження безпілотник рухнув у безпосередній близькості від людей і здетонував.

"В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека", — офіційно заявив очільник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Посадовець також додав, що масштабний вибух призвів до значної кількості поранених, зазначивши, що "пострадали еще 13" відпочивальників, які перебували на узбережжі.

Пізніше у росЗМІ повідомили, що кількість загиблих збільшилася до чотирьох,серед них дитина.

Місцеві мешканці у пабліках скаржаться, що сирену перед атакою не вмикали.

За попередніми даними, сам безпілотник навряд чи мав за ціль цивільний пляж. Ймовірним об'єктом атаки називають розташовану неподалік базу відпочинку "Рассвєт".

Цей рекреаційний об'єкт має стратегічне значення, оскільки є власністю науково-виробничого об'єднання "Машиностроєнія". Вказане підприємство діє як провідне ракетно-конструкторське бюро і виконує ключову роль у забезпеченні потужностей російського військово-промислового комплексу.

ОНОВЛЕНО: Вже шість загиблих після падіння дрону на пляжі в селищі Архипо-Осипівка в Геленджику, з них троє дітей.

Число постраждалих досягло 40 осіб, заявив губернатор.

"Те, що трапилося сьогодні – цілеспрямований удар київського режиму по мирному населенню, яке не має жодного відношення до військової інфраструктури. Цинічний та нелюдський терористичний акт стосовно дітей не може мати виправдання. Всім постраждалим та сім'ям загиблих надамо необхідну підтримку та допомогу", — сказано у повідомленні.

3 серпня БПЛА впав на пляж в Архіпо-Осипівці. На кадрах очевидців чути роботу ППО. Вона могла стати причиною падіння дрону на відпочиваючих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ніч на 31 липня 2026 року українські військові провели масштабну операцію, спрямовану на послаблення воєнного та економічного потенціалу російських окупаційних військ. Головною ціллю успішної атаки став нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", розташований у Волгоградській області РФ.