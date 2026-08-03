Российские военные сбили дрон прямо над головами отдыхающих: много погибших и раненых (ОБНОВЛЕНО)

В российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.

Пляж в Геленджике. Иллюстративное фото

Очевидцы успели снять момент, когда российские военные открыли огонь по дрону. В результате поражения беспилотник рухнул в непосредственной близости от людей и сдетонировал.

"В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека", — официально заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник также добавил, что масштабный взрыв привел к значительному количеству раненых, отметив, что "пострадали еще 13" находившихся на побережье отдыхающих.

Позже в росСМИ сообщили, что количество погибших увеличилось до четырех, среди них ребенок.

Местные жители в пабликах жалуются, что сирену перед атакой не включали.

По предварительным данным, сам беспилотник вряд ли имел целью гражданский пляж. Вероятным объектом атаки называют расположенную неподалеку базу отдыха "Рассвет".

Этот рекреационный объект имеет стратегическое значение, поскольку является собственностью научно-производственного объединения "Машиностроение". Указанное предприятие действует как ведущее ракетно-конструкторское бюро и играет ключевую роль в обеспечении мощностей российского военно-промышленного комплекса.

ОБНОВЛЕНО: Уже шесть погибших после падения дрона на пляже в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике, из них трое — дети.



Число пострадавших достигло 40 человек, заявил губернатор.

"Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь", — сказано в сообщении.

3 августа БПЛА упал на пляж в Архипо-Осиповке. На кадрах очевидцев слышна работа ПВО. Она могла стать причиной падения дрона на отдыхающих.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 31 июля 2026 года украинские военные провели масштабную операцию, направленную на ослабление военного и экономического потенциала российских оккупационных войск. Главной целью успешной атаки стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", расположенный в Волгоградской области РФ.