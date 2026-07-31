Росія у вогні: Генштаб звітує про успішне ураження паливних і стратегічних об'єктів ворога

У ніч на 31 липня 2026 року українські військові провели масштабну операцію, спрямовану на послаблення воєнного та економічного потенціалу російських окупаційних військ. Головною ціллю успішної атаки став нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", розташований у Волгоградській області РФ.

Пожежа на складі Wildberries у Волгограді

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на території підприємства зафіксували точні влучання, після яких спалахнула потужна пожежа. Масштаби руйнувань та фінансових збитків агресора наразі підраховуються. Це підприємство є стратегічно важливим для Кремля, адже воно здатне переробляти приблизно 15 мільйонів тонн нафти щороку. Завод виготовляє авіаційне пальне, дизель та автомобільні бензини, які активно використовуються для забезпечення потреб армії окупантів.

Паралельно з ударом по тиловій інфраструктурі Росії, Сили оборони ефективно відпрацювали по військових об'єктах безпосередньо в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у районі Голубівки, що на Луганщині, вдалося уразити сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Окрім цього, під приціл потрапили логістичні та командні вузли ворога в інших регіонах. У Генштабі підтвердили, що українські захисники поцілили у великий склад із боєприпасами неподалік Наумівки в Автономній Республіці Крим, а також успішно накрили російський пункт управління в районі Бахмута Донецької області.

У військовому керівництві запевняють, що подібна робота в тилу та на фронті не припинятиметься ні на мить.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, — спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні також були атаки на логістичні центри Wildberries та OZON.