Россия в огне: Генштаб отчитывается об успешном поражении топливных и стратегических объектов врага

В ночь на 31 июля 2026 г. украинские военные провели масштабную операцию, направленную на ослабление военного и экономического потенциала российских оккупационных войск. Главной целью успешной атаки стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", расположенный в Волгоградской области РФ.

Пожар на складе Wildberries в Волгограде

По информации Генерального штаба ВСУ, на территории предприятия зафиксировали точные попадания, после которых вспыхнул мощный пожар. Масштабы разрушений и финансовых убытков агрессора подсчитываются. Это предприятие стратегически важно для Кремля, ведь оно способно перерабатывать примерно 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Завод производит авиационное топливо, дизель и автомобильные бензины, активно используемые для обеспечения потребностей армии оккупантов.

Параллельно с ударом по тыловой инфраструктуре России Силы обороны эффективно отработали по военным объектам непосредственно в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в районе Голубовки Луганщины удалось поразить современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Кроме того, под прицел попали логистические и командные узлы врага в других регионах. В Генштабе подтвердили, что украинские защитники попали в большой склад с боеприпасами недалеко от Наумовки в Автономной Республике Крым, а также успешно накрыли российский пункт управления в районе Бахмута Донецкой области.

В военном руководстве уверяют, что подобная работа в тылу и на фронте не будет прекращаться ни на минуту.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ, — направлены на прекращение вооруженной агрессии российской федерации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня также были атаки на логистические центры Wildberries. и OZON .