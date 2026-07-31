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Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри

Нічні вибухи та пожежі в РФ: дрони атакували промислові зони у Волгограді та Нижнекамську

31 липня 2026, 08:17
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Недилько Ксения

Ранок 31 липня 2026 року розпочався для кількох регіонів Російської Федерації з масованих повітряних ударів. За даними OSINT-дослідників та повідомленнями місцевих мешканців, під вогневе ураження потрапили великі логістичні вузли компанії Wildberries, OZON, а також стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості країни-агресорки.

Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри

Пожежа на складі Wildberries

Зокрема, у Татарстані жителі Казані та її околиць скаржилися на серію гучних вибухів. Аналіз оприлюднених у мережі відеозаписів свідчить, що один із ударів прийшов на логістичний комплекс OZON, розташований на промисловому майданчику "Зеленодольськ". Очевидці зафіксували густий стовп диму, що піднімається над будівлею об'єкта. Одночасно з цим тривожні новини надходили і з Волгограда, де вночі також спалахнув аналогічний об'єкт компанії Wildberries.

Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри - фото 2
Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри - фото 2
Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри - фото 2

У пресслужбі маркетплейса Wildberries оперативно визнали факт надзвичайної події та руйнування інфраструктури в іншому регіоні.

"Через атаку на логістичному об'єкті компанії у Волгограді виникло загоряння", — офіційно підтвердили представники компанії.

Там також додали, що намагаються мінімізувати збитки для клієнтів:

"На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає. Логістичні ланцюжки перебудовані, прийом поставок та відвантаження замовлень здійснюються на інших об'єктах".

Крім складів, у Волгограді, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка". Неспокійно було і в Нижнекамську (Татарстан), де містяни нарахували понад три десятки вибухів, після чого на території місцевої промзони, де розташовані НПЗ "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК", зафіксували надпотужне горіння факела.

Російські екстрені служби під час навали безпілотників виявилися абсолютно безпорадними, що підтверджують повідомлення у внутрішніх чатах.

"Мій дядько особисто бачив і дзвонив у 112", — поділилася одна з місцевих мешканок.

За її словами, реакція операторів порятунку була показовою:

"Вони сказали йому: "Ми нічого вдіяти не можемо, але зараз, можливо, туди приїдуть служби"".

Наразі масштаби руйнувань на російських підприємствах та точні наслідки для паливної інфраструктури РФ уточнюються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що казахстанці в Threads влаштували бойкот ідеї розширення Wildberries у своїй країні.



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