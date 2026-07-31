Масштабна атака на об'єкти Wildberries, OZON та НПЗ у Росії: де під ударом опинилися логістичні центри

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Недилько Ксения
Ранок 31 липня 2026 року розпочався для кількох регіонів Російської Федерації з масованих повітряних ударів. За даними OSINT-дослідників та повідомленнями місцевих мешканців, під вогневе ураження потрапили великі логістичні вузли компанії Wildberries, OZON, а також стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості країни-агресорки.
Пожежа на складі Wildberries
Зокрема, у Татарстані жителі Казані та її околиць скаржилися на серію гучних вибухів. Аналіз оприлюднених у мережі відеозаписів свідчить, що один із ударів прийшов на логістичний комплекс OZON, розташований на промисловому майданчику "Зеленодольськ". Очевидці зафіксували густий стовп диму, що піднімається над будівлею об'єкта. Одночасно з цим тривожні новини надходили і з Волгограда, де вночі також спалахнув аналогічний об'єкт компанії Wildberries.
У пресслужбі маркетплейса Wildberries оперативно визнали факт надзвичайної події та руйнування інфраструктури в іншому регіоні.
Там також додали, що намагаються мінімізувати збитки для клієнтів:
Крім складів, у Волгограді, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка". Неспокійно було і в Нижнекамську (Татарстан), де містяни нарахували понад три десятки вибухів, після чого на території місцевої промзони, де розташовані НПЗ "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК", зафіксували надпотужне горіння факела.
Російські екстрені служби під час навали безпілотників виявилися абсолютно безпорадними, що підтверджують повідомлення у внутрішніх чатах.
За її словами, реакція операторів порятунку була показовою:
Наразі масштаби руйнувань на російських підприємствах та точні наслідки для паливної інфраструктури РФ уточнюються.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що казахстанці в Threads влаштували бойкот ідеї розширення Wildberries у своїй країні.