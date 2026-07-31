Масштабная атака на объекты Wildberries, OZON и НПЗ в России: где под ударом оказались логистические центры

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Недилько Ксения
Утро 31 июля 2026 года началось для нескольких регионов Российской Федерации по массированным воздушным ударам. По данным OSINT-исследователей и сообщения местных жителей, под огненное поражение попали крупные логистические узлы компаний Wildberries, OZON, а также стратегические объекты нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессоры.
Пожар на складе Wildberries
В частности, в Татарстане жители Казани и ее окрестностей жаловались на серию громких взрывов. Анализ обнародованных в сети видеозаписей свидетельствует, что один из ударов пришел на логистический комплекс OZON, расположенный на промышленной площадке "Зеленодольск". Очевидцы зафиксировали густой столб дыма, возвышающийся над зданием объекта. В то же время тревожные новости поступали и из Волгограда, где ночью также вспыхнул аналогичный объект компании Wildberries.
В пресс-службе маркетплейса Wildberries оперативно признали факт чрезвычайного происшествия и разрушения инфраструктуры в другом регионе.
Там также добавили, что пытаются минимизировать убытки для клиентов:
Кроме складов, в Волгограде, вероятно, пострадал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Беспокойно было и в Нижнекамске (Татарстан), где горожане насчитали более трех десятков взрывов, после чего на территории местной промзоны, где расположены НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", зафиксировали сверхмощное горение факела.
Российские экстренные службы во время нашествия беспилотников оказались совершенно беспомощными, подтверждающими сообщения во внутренних чатах.
По ее словам, реакция операторов спасения была показательна:
Пока масштабы разрушений на российских предприятиях и точные последствия для топливной инфраструктуры РФ уточняются.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что казахстанцы в Threads устроили бойкот идеи расширения Wildberries в своей стране .