Утро 31 июля 2026 года началось для нескольких регионов Российской Федерации по массированным воздушным ударам. По данным OSINT-исследователей и сообщения местных жителей, под огненное поражение попали крупные логистические узлы компаний Wildberries, OZON, а также стратегические объекты нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессоры.

Пожар на складе Wildberries

В частности, в Татарстане жители Казани и ее окрестностей жаловались на серию громких взрывов. Анализ обнародованных в сети видеозаписей свидетельствует, что один из ударов пришел на логистический комплекс OZON, расположенный на промышленной площадке "Зеленодольск". Очевидцы зафиксировали густой столб дыма, возвышающийся над зданием объекта. В то же время тревожные новости поступали и из Волгограда, где ночью также вспыхнул аналогичный объект компании Wildberries.

В пресс-службе маркетплейса Wildberries оперативно признали факт чрезвычайного происшествия и разрушения инфраструктуры в другом регионе.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание", — официально подтвердили представители компании.

Там также добавили, что пытаются минимизировать убытки для клиентов:

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах".

Кроме складов, в Волгограде, вероятно, пострадал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Беспокойно было и в Нижнекамске (Татарстан), где горожане насчитали более трех десятков взрывов, после чего на территории местной промзоны, где расположены НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", зафиксировали сверхмощное горение факела.

Российские экстренные службы во время нашествия беспилотников оказались совершенно беспомощными, подтверждающими сообщения во внутренних чатах.

"Мой дядя лично видел и звонил в 112", – поделилась одна из местных жительниц.

По ее словам, реакция операторов спасения была показательна:

"Они сказали ему: "Мы ничего сделать не можем, но сейчас, возможно, туда приедут службы"".

Пока масштабы разрушений на российских предприятиях и точные последствия для топливной инфраструктуры РФ уточняются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что казахстанцы в Threads устроили бойкот идеи расширения Wildberries в своей стране .