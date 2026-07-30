«Ми в юртах живемо, складів немає»: як жителі Казахстану відреагували на плани Wildberries перенести бізнес через атаки БПЛА

Намір російського маркетплейса Wildberries терміново знайти логістичні площі в Казахстані після серії ударів безпілотників по об'єктах у РФ викликав бурхливий протест серед казахстанських користувачів соцмережі Threads. Новина про те, що компанія готова орендувати практично будь-які вільні приміщення через відмови російських власників складів, зіштовхнулася з жорсткою відсіччю та відвертим сарказмом з боку місцевих жителів.

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Казахстанці почали масово іронізувати щодо інфраструктури своєї країни, аби відвадити російський бізнес, який намагається втекти від ризиків війни.

"Які склади нафіг? Ми в юртах живемо", — написав користувач з нікнеймом ralph_rapg, чий коментар миттєво зібрав тисячі лайків.

Цю ж тезу підхопив і інший підписник sen_kimedn629.

"Що? Ви про що, у нас зелені рівнини, юрти і степи, ніяких складів у нас немає", — жартує він у відповідь на плани компанії.

Окрім гумору, у коментарях чітко простежується небажання громадян Казахстану ставати "безпечною гаванню" для компаній із країни-агресорки та розділяти з ними потенційні загрози. Користувачі прямо закликають триматися подалі від їхньої держави.

"Не треба , будь ласка. Ви вже без нас розберіться. Нас не втягуйте в ваш е сво", — емоційно висловилася nasima_isenova.

Її позицію підтримала і bakhytzhaanovna, зазначивши, що країна має власні внутрішні завдання.

"До побачення, ми проти! У нас своїх турбот вистачає", — підкреслила вона.

Окремі коментатори висловилися ще більш різко, вказуючи на наслідки політики Кремля для самої Росії та закликаючи шукати логістичні рішення на тимчасово окупованих українських територіях, які РФ називає "своїми". Зокрема, користувач adiakai поцікавився долею загарбаних регіонів: "Ну а як же Крим наш? А що, у Маріуполі нехай там шукають склади, дарма "визволяли"?". Більшість реакцій під постом зводяться до короткого, але однозначного вердикту, який висловив користувач azamat.seitkaziyev: "Обійдуться! І точка".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в російському Нижньому Новгороді довкола одного з найбільших об'єктів інтернет-торгівлі спалахнув гучний скандал. На покрівлі масштабного логістичного комплексу, що належить маркетплейсу Ozon, з'явився величезний напис, адресований безпосередньо тим, хто дивиться на будівлю з повітря. Яскрава фраза містить пряму згадку головного конкурента компанії на ринку та очевидний натяк на поточну безпекову ситуацію в країні-агресорі.