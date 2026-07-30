«Мы в юртах живем, складов нет»: как жители Казахстана отреагировали на планы Wildberries перенести бизнес из-за атак БПЛА

Намерение российского маркетплейса Wildberries срочно найти логистические площади в Казахстане после серии ударов беспилотников по объектам в РФ вызвало бурный протест среди казахстанских пользователей соцсети Threads. Новость о том, что компания готова арендовать практически любые свободные помещения из-за отказов российских владельцев складов, столкнулась с жестким отпором и откровенным сарказмом со стороны местных жителей.

Иллюстративное фото

Казахстанцы начали массово иронизировать по инфраструктуре своей страны, чтобы отвадить российский бизнес, пытающийся уйти от рисков войны.

"Какие склады нафиг? Мы в юртах живем", – написал пользователь с никнеймом ralph_rapg, чей комментарий мгновенно собрал тысячи лайков.

Этот же тезис подхватил и другой подписчик sen_kimedn629 .

"Что? Вы о чем, у нас зеленые равнины, юрты и степи, никаких складов у нас нет", — шутит он в ответ на планы компании.

Кроме юмора, в комментариях четко прослеживается нежелание граждан Казахстана становиться "безопасной гаванью" для компаний из страны-агрессорки и разделять с ними потенциальные угрозы. Пользователи прямо призывают держаться подальше от их государства.

"Не надо , пожалуйста. Вы уже без нас разберитесь. Нас не втягивайте в ваше сво ", — эмоционально выразилась nasima_isenova .

Ее позицию поддержала и bakhytzhaanovna , отметив, что у страны есть собственные внутренние задачи.

"До свидания, мы против! У нас своих забот хватает", – подчеркнула она.

Отдельные комментаторы высказались еще резче, указывая на последствия политики Кремля для самой России и призывая искать логистические решения на временно оккупированных украинских территориях, которые РФ называет "своими". В частности, пользователь adiakai поинтересовался судьбой захваченных регионов: "Ну как же Крым наш? А что, в Мариуполе пусть там ищут склады, зря "освобождали"?". Большинство реакций под постом сводятся к короткому, но однозначному вердикту, который высказал пользователь azamat.seitkaziyev : "Обойдутся! И точка".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Нижнем Новгороде вокруг одного из крупнейших объектов интернет-торговли разразился громкий скандал. На кровле масштабного логистического комплекса, принадлежащего маркетплейс Ozon, появилась огромная надпись, адресованная непосредственно тем, кто смотрит на здание из воздуха. Яркая фраза содержит прямое упоминание главного конкурента компании на рынке и очевидный намек на текущую ситуацию в стране-агрессоре .