Российский удар по АЗС под Кривым Рогом: среди трех погибших есть 8-летний ребенок (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли коварный удар по гражданской инфраструктуре Днепропетровщины, попав в автомобильную заправочную станцию. В результате взрыва на территории Широковской общины вспыхнул масштабный пожар, который полностью изуродовал здание АЗС и находившиеся рядом транспортные средства.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: прокуратура

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь, однако избежать жертв не удалось.

"К сожалению, сейчас трое погибших", — первым сообщил о последствиях удара председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Впоследствии он уточнил личности тех, чья жизнь оборвала вражеский налет: жертвами стали 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и 8-летний мальчик. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил смерть трех человек и отметил, что для атаки враг применил смертоносное оружие.

Количество пострадавших из-за обстрела стремительно росло во время проведения экстренных работ.

"Раненых, к сожалению, уже шестеро, один из них тяжелый", — подчеркнул Вилкул, добавив, что всем пострадавшим медики оперативно оказывают полный комплекс необходимой помощи.

По информации главы ОВА Александра Ганжи, все шесть раненых находятся в медицинских учреждениях. Самое тяжелое состояние фиксируют у 49-летнего мужчины. Другие пострадавшие — мужчины 20, 46 и 53 лет, а также женщины 51 и 60 лет — госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Чиновники выразили глубокие соболезнования семьям погибших, призвав к суровому возмездию за военные преступления оккупантов.

ОБНОВЛЕНО: Спасателю Эдуарду Разлогу было 42 года. Он погиб вместе с 8-летним сыном Максимом во время удара по заправке в Широком, передает местное издание "СВОИ.Кривой Рог".

С 2024 года работал сержантом службы гражданской защиты ГСЧС в Херсонской области. На Криворожье находился в отпуске.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.