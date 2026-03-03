Викрито шокуючу правду про ППО в Київській області: командир взводу продавав техніку

У Київській області командир взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору області.

ППО. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його.

“Серед привласненого — стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога”, — повідомили в Бюро.

Зазначається, що військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном зі зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований обстріл — Україну можуть накрити суцільні тривоги. У період з 3 по 7 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ — можливе оголошення повітряних тривог в Україні.

Також ворог може завдати удару у найближчі 48 годин. На підготовку вказує активна передислокація бортів стратегічної авіації між аеродромами базування. Цілями ворога можуть стати обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України. Удар може бути спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати по маршруту руху ударних БпЛА.



