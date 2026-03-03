Разоблачена шокирующая правда о ПВО в Киевской области: командир взвода продавал технику

В Киевской области командир взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоил технику, используемую для боевого дежурства и охраны воздушного пространства области.

ПВО. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что вместо того, чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его.

"Среди присвоенного — стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны использовать для отражения атак врага", — сообщили в Бюро.

Отмечается, что военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный обстрел — Украину могут накрыть сплошные тревоги. В период с 3 по 7 марта на полигоне Капустин Яр запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск – возможно объявление воздушных тревог в Украине.

Также враг может нанести удар в ближайшие 48 часов. На подготовку указывается активная передислокация бортов стратегической авиации между аэродромами базирования. Целями врага могут стать объекты водоснабжения и энергетики столицы и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины. Удар может быть направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара можно будет определять по маршруту движения ударных БпЛА.



