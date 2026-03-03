Україну накриють суцільні повітряні тривоги: стало відомо, коли Кремль готує масований обстріл

Російські війська проводять підготовку до нового масованого обстрілу України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Ворог може завдати удару у найближчі 48 годин, попереджають монітори. На підготовку вказує активна передислокація бортів стратегічної авіації між аеродромами базування.

До нової атаки може бути залучено:

4-5 Ту-95МС;

2 Ту-160;

Балістичні ракети “Іскандер-М”;

Гіперзвукові ракети “Циркон”;

Умовно велика кількість ударних БпЛА.

“Не виключено застосування ракет “Кинджал” з бортів МіГ-31К, які ворог накопичив в достатній кількості за останній час. Крім цього, ворог здійснив спорядження двох надводних носіїв ракет “Калібр” у пункті базування в Новоросійську. Сумарний можливий залп — 16 ракет типу “Калібр”, — повідомляють монітори.

Цілями ворога можуть стати обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України.

Удар може бути спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати по маршруту руху ударних БпЛА.

Також у період з 3 по 7 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ.

“В ці дні, існує ймовірність оголошення повітряних тривог по всій території України у звʼязку із проведенням цих навчань та ймовірними навчальними пусками ракетного озброєння”, — попередили монітори.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 2 березня ворог обстріляв Харків. Було зафіксовано удар ворожим безпілотником.



