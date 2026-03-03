logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україну накриють суцільні повітряні тривоги: стало відомо, коли Кремль готує масований обстріл
commentss НОВИНИ Всі новини

Україну накриють суцільні повітряні тривоги: стало відомо, коли Кремль готує масований обстріл

Україна стане “червоною” від повітряних тривог: Росія готується до чергового масованого удару

3 березня 2026, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська проводять підготовку до нового масованого обстрілу України. 

Україну накриють суцільні повітряні тривоги: стало відомо, коли Кремль готує масований обстріл

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Ворог може завдати удару у найближчі 48 годин, попереджають монітори. На підготовку вказує активна передислокація бортів стратегічної авіації між аеродромами базування. 

До нової атаки може бути залучено:

  • 4-5 Ту-95МС;

  • 2 Ту-160; 

  • Балістичні ракети “Іскандер-М”;

  • Гіперзвукові ракети “Циркон”;

  • Умовно велика кількість ударних БпЛА. 

“Не виключено застосування ракет “Кинджал” з бортів МіГ-31К, які ворог накопичив в достатній кількості за останній час. Крім цього, ворог здійснив спорядження двох надводних носіїв ракет “Калібр” у пункті базування в Новоросійську. Сумарний можливий залп — 16 ракет типу “Калібр”, — повідомляють монітори. 

Цілями ворога можуть стати  обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України. 

Удар може бути спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати по маршруту руху ударних БпЛА.     

Також у період з 3 по 7 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ.     

“В ці дні, існує ймовірність оголошення повітряних тривог по всій території України у звʼязку із проведенням цих навчань та ймовірними навчальними пусками ракетного озброєння”, — попередили монітори. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 2 березня ворог обстріляв Харків. Було зафіксовано удар ворожим безпілотником.    




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини