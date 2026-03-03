Україну накриють суцільні повітряні тривоги: стало відомо, коли Кремль готує масований обстріл

Рубрики
Російські війська проводять підготовку до нового масованого обстрілу України.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Ворог може завдати удару у найближчі 48 годин, попереджають монітори. На підготовку вказує активна передислокація бортів стратегічної авіації між аеродромами базування.
До нової атаки може бути залучено:
4-5 Ту-95МС;
2 Ту-160;
Балістичні ракети “Іскандер-М”;
Гіперзвукові ракети “Циркон”;
Умовно велика кількість ударних БпЛА.
Цілями ворога можуть стати обʼєкти водопостачання та енергетики у столиці та Київській області, а також обʼєкти енергетики в центральній частині України.
Удар може бути спрямовано і на обʼєкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати по маршруту руху ударних БпЛА.
Також у період з 3 по 7 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 2 березня ворог обстріляв Харків. Було зафіксовано удар ворожим безпілотником.