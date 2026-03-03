Украину накроют сплошные воздушные тревоги: стало известно, когда Кремль готовит массированный обстрел

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российские войска проводят подготовку к новому массированному обстрелу Украины.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Враг может нанести удар в ближайшие 48 часов, предупреждают мониторы. На подготовку указывается активная передислокация бортов стратегической авиации между аэродромами базирования.
К новой атаке могут быть привлечены:
4-5 Ту-95МС;
2 Ту-160;
Баллистические ракеты "Искандер-М";
Гиперзвуковые ракеты "Циркон";
Условно большое количество ударных БПЛА.
Целями врага могут стать объекты водоснабжения и энергетики столицы и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины.
Удар может быть направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара можно будет определять по маршруту движения ударных БпЛА.
Также в период с 3 по 7 марта на полигоне Капустин Яр запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 2 марта враг обстрелял Харьков. Был зафиксирован удар вражеским беспилотником.