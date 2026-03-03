logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Украину накроют сплошные воздушные тревоги: стало известно, когда Кремль готовит массированный обстрел

Украина станет "красной" от воздушных тревог: Россия готовится к очередному массированному удару

3 марта 2026, 14:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска проводят подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Враг может нанести удар в ближайшие 48 часов, предупреждают мониторы. На подготовку указывается активная передислокация бортов стратегической авиации между аэродромами базирования.

К новой атаке могут быть привлечены:

  • 4-5 Ту-95МС;

  • 2 Ту-160;

  • Баллистические ракеты "Искандер-М";

  • Гиперзвуковые ракеты "Циркон";

  • Условно большое количество ударных БПЛА.

"Не исключено применение ракет "Кинжал" с бортов МиГ-31К, которые враг накопил в достаточном количестве за последнее время. Кроме этого, враг осуществил снаряжение двух надводных носителей ракет "Калибр" в пункте базирования в Новороссийске. Суммарный возможный залп — 16 ракет типа "Калибр", — сообщают мониторы.

Целями врага могут стать объекты водоснабжения и энергетики столицы и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины.

Удар может быть направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара можно будет определять по маршруту движения ударных БпЛА.

Также в период с 3 по 7 марта на полигоне Капустин Яр запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск.

"В эти дни существует вероятность объявления воздушных тревог по всей территории Украины в связи с проведением этих учений и вероятными учебными пусками ракетного вооружения", — предупредили мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 2 марта враг обстрелял Харьков. Был зафиксирован удар вражеским беспилотником. 




