Викрали, тримали рік без зв'язку і засудили: окупанти дали 13 років жінці з Токмака
Викрали, тримали рік без зв’язку і засудили: окупанти дали 13 років жінці з Токмака

Підставою стало спілкування із сином-військовим ЗСУ.

17 квітня 2026, 10:00
Проніна Анна

Жительку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ольгу Чернявську, 1977 року народження, засудили до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням у “шпигунстві”.

Жительку Токмака засудили за "шпигунство" після викрадення і закритого "суду"

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

За інформацією правозахисників, російська сторона інкримінує жінці спілкування із сином, який служить у Збройних силах України, а також нібито передачу інформації.

Особливо тривожним є те, що Чернявську викрали ще 25 травня 2023 року. Після цього її тривалий час утримували без офіційних обвинувачень і будь-якого процесуального статусу.

Родичі понад рік не знали, де вона перебуває.

Також повідомляється про жорстоке поводження під час утримання та можливе застосування тортур.

Лише через більш ніж рік після викрадення проти жінки відкрили кримінальну справу за статтею 276 КК рф (“шпигунство”).

Сам розгляд відбувся у закритому режимі, після чого їй винесли вирок — 13 років колонії.

Цей випадок є ще одним прикладом переслідування цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях, де будь-які зв’язки з Україною можуть стати підставою для обвинувачень.

Як повідомляли раніше "Коментарі", на тимчасово окупованій території Луганської області представники незаконних формувань оголосили вирок громадянину Польщі, який воював на боці України. Його засудили до тривалого ув’язнення за так зване “найманство”. У псевдосуді "ЛНР"  йому дали 13 років.  У листопаді 2024 року він потрапив у полон на території тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.



