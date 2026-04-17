Похитили, держали год без связи и осудили: оккупанты дали 13 лет женщине из Токмака

Жительницу временно оккупированного Токмака Запорожской области Ольгу Чернявскую, 1977 года рождения, приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже".

Жительницу Токмака осудили за "шпионаж" после похищения и закрытого "суда"

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

По информации правозащитников, российская сторона инкриминирует женщине общение с сыном, который служит в Вооруженных силах Украины, а также якобы передачу информации.

Особенно тревожно то, что Чернявскую похитили еще 25 мая 2023 года. После этого ее долгое время удерживали без официальных обвинений и какого-либо процессуального статуса.

Родственники больше года не знали, где она находится.

Также сообщается о жестоком обращении во время содержания и возможном применении пыток.

Только спустя более года после похищения против женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (“шпионаж”).

Само разбирательство состоялось в закрытом режиме, после чего ей вынесли приговор — 13 лет колонии.

Этот случай еще один пример преследования гражданских лиц на временно оккупированных территориях, где любые связи с Украиной могут стать основанием для обвинений.

