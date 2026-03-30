Викрадений мер і критичний стан: Херсонщина б’є на сполох і просить допомоги США

Херсонська обласна рада звернулася до Сполучених Штатів із проханням сприяти звільненню з російського полону мера Голої Пристані Олександра Бабича, якого викрали ще на початку повномасштабного вторгнення.

Херсонська облрада звернулася до США через полон мера Голої Пристані: з’явилися тривожні деталі

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Укрінформ із посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

За його словами, відповідний лист було направлено тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Бабича викрали російські військові 28 березня 2022 року. Відтоді він утримується в полоні без жодних офіційних обвинувачень.

У зверненні наголошується, що необхідно докладати максимум зусиль для повернення всіх незаконно утримуваних цивільних. Представники облради порушують це питання на міжнародних майданчиках і під час переговорів із партнерами, хоча значна частина цієї роботи залишається непублічною.

Окремо підкреслюється, що в російській неволі перебувають і інші представники місцевого самоврядування — керівники громад, які під час окупації залишалися зі своїми людьми та демонстрували принципову позицію. Саме за це вони стали мішенню для окупантів.

"Жодних обвинувачень немає, вони не чинили злочинів навіть за російським законодавством", — зазначив Соболевський.

У листі також висловлюється вдячність американському народу за підтримку України та рішення, які допомагають захищати державу.

Стан Бабича викликає серйозне занепокоєння. За наявною інформацією, він втратив майже половину ваги та страждає від критичних перепадів артеріального тиску.

У документі наголошується, що наразі в російському полоні перебувають щонайменше шість голів українських громад.

Син мера, Дмитро Бабич, підтвердив, що родина знає про звернення до США і покладає на нього великі надії. Він також зазначив, що інформацію про стан батька вдається отримувати лише від українців, які повертаються з полону.

Відомо, що Олександра Бабича утримують у СІЗО Таганрога без офіційних звинувачень.

