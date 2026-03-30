Похищенный мэр и критическое состояние: Херсонщина бьет тревогу и просит помощи США
Похищенный мэр и критическое состояние: Херсонщина бьет тревогу и просит помощи США

Александр Бабич уже годы находится в неволе без обвинений.

30 марта 2026, 10:45
Проніна Анна

Херсонский областной совет обратился в Соединенные Штаты с просьбой содействовать освобождению из российского плена мэра Голой Пристани Александра Бабича, похищенного еще в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Укринформ со ссылкой на первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского.

По его словам, соответствующее письмо было направлено временному поверенному в делах США в Украине Джули Дэвис.

Бабича похитили российские военные 28 марта 2022 года. С тех пор он удерживается в плену без официальных обвинений.

В обращении отмечается, что необходимо прилагать максимум усилий по возвращению всех незаконно удерживаемых гражданских. Представители облсовета поднимают этот вопрос на международных площадках и во время переговоров с партнерами, хотя значительная часть этой работы остается непубличной.

Отдельно подчеркивается, что в российской неволе находятся и другие представители местного самоуправления — руководители общин, которые во время оккупации оставались со своими людьми и демонстрировали принципиальную позицию. Именно поэтому они стали мишенью для оккупантов.

"Никаких обвинений нет, они не совершали преступлений даже по российскому законодательству", — отметил Соболевский.

В письме также выражается признательность американскому народу за поддержку Украины и решения, помогающие защищать государство.

Состояние Бабича вызывает серьезную обеспокоенность. По имеющейся информации, он потерял почти половину веса и страдает от критических перепадов АД.

В документе отмечается, что в настоящее время в российском плену находятся по меньшей мере шесть глав украинских общин.

Сын мэра Дмитрий Бабич подтвердил, что семья знает об обращении в США и возлагает на него большие надежды. Он также отметил, что информацию о состоянии отца удается получать только от украинцев, возвращающихся из плена.

Известно, что Александр Бабич содержится в СИЗО Таганрога без официальных обвинений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация фактически сворачивает работу печатных новостных изданий накануне избирательной кампании.



