На окупованій Херсонщині перед виборами зупиняють друк газет

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська адміністрація фактично згортає роботу друкованих новинних видань напередодні виборчої кампанії. Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини витісняє друковані медіа напередодні виборів

Формально закривати ЗМІ окупаційна влада не поспішає, однак створює умови, за яких їхня діяльність стає неможливою.

Заборона роботи журналістів

За наявною інформацією, значна частина журналістів працювала дистанційно – з інших окупованих територій, зокрема Донеччини та Криму. Втім, тепер такий формат заборонено.

Водночас фахівців, які могли б працювати безпосередньо на місці, бракує, що фактично блокує випуск друкованих видань.

Пріоритет – пропаганді

Попри це, фінансування пропагандистської продукції не скорочується. Йдеться про виготовлення брошур, листівок і банерів.

Натомість журналісти новинних медіа залишаються без виплат – гроші їм не перераховують ще з початку року.

Таким чином, інформаційний простір регіону дедалі більше заповнюється контрольованим контентом, тоді як незалежні джерела інформації витісняються.

