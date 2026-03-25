logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На оккупированной Херсонской области перед выборами останавливают печать газет
commentss НОВОСТИ Все новости

На оккупированной Херсонской области перед выборами останавливают печать газет

Из-за запретов и отсутствия финансирования выпуск газет фактически останавливается, в то время как пропаганду продолжают поддерживать.

25 марта 2026, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация фактически сворачивает работу печатных изданий накануне избирательной кампании. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".

Формально закрывать СМИ оккупационные власти не спешат, однако создают условия, при которых их деятельность становится невозможной.

Запрет работы журналистов

По имеющейся информации, значительная часть журналистов работала дистанционно – с других оккупированных территорий, в частности, Донбасса и Крыма. Впрочем, теперь такой формат запрещен.

В то же время, специалистов, которые могли бы работать непосредственно на месте, не хватает, что фактически блокирует выпуск печатных изданий.

Приоритет – пропаганде

Тем не менее, финансирование пропагандистской продукции не сокращается. Речь идет об изготовлении брошюр, листовок и баннеров.

В то же время журналисты новостных медиа остаются без выплат – деньги им не перечисляют еще с начала года.

Таким образом, информационное пространство региона все больше заполняется контролируемым контентом, в то время как независимые источники информации вытесняются.

Читайте на "Комментариях", что около 200 тысяч украинских семей уже получили компенсации за разрушенное жилье. На компенсации уже потратили $1,5 млрд, в то же время тысячи заявок остаются нерассмотренными, а потребности гораздо больше.

Также ранее "Комментарии" сообщали, что   Рада позволила не платить коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье. Народные депутаты показали поразительное единодушие — 308 голосов отдали за принятие проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" №13155 от 04.04.2025.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости