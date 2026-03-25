На оккупированной Херсонской области перед выборами останавливают печать газет

На временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация фактически сворачивает работу печатных изданий накануне избирательной кампании. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".

Оккупационные власти на ТОТ Херсонщины вытесняют печатные медиа накануне выборов

Формально закрывать СМИ оккупационные власти не спешат, однако создают условия, при которых их деятельность становится невозможной.

Запрет работы журналистов

По имеющейся информации, значительная часть журналистов работала дистанционно – с других оккупированных территорий, в частности, Донбасса и Крыма. Впрочем, теперь такой формат запрещен.

В то же время, специалистов, которые могли бы работать непосредственно на месте, не хватает, что фактически блокирует выпуск печатных изданий.

Приоритет – пропаганде

Тем не менее, финансирование пропагандистской продукции не сокращается. Речь идет об изготовлении брошюр, листовок и баннеров.

В то же время журналисты новостных медиа остаются без выплат – деньги им не перечисляют еще с начала года.

Таким образом, информационное пространство региона все больше заполняется контролируемым контентом, в то время как независимые источники информации вытесняются.

