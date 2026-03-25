Українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але є нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але є нюанс

Верховна Рада ухвалила зміни в нарахуванні плати за житлово-комунальні послуги

25 березня 2026, 13:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати показали вражаючу одностайність — 308 голоси віддали за ухвалення проєкту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна” №13155 від 04.04.2025. 

Українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але є нюанс

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що Рада дозволила не платити комунальні послуги у пошкодженому або знищеному житлі.

“Ці пільги діятимуть під час воєнного стану і ще протягом одного року після його завершення. Це стосується тих випадків, коли будинок настільки пошкоджений, що його експлуатація неможлива”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, документ також вводить нові правила для ОСББ та керуючих компаній. Вони зможуть переглядати внески, звільняти окремих співвласників від оплативести облік втрат і недоотриманих коштів.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розкрив деталі законопроєкту. За його словами, документ визначає порядок нарахування комунальних платежів та обліку збитків для об’єктів нерухомості, які постраждали внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, спричинених збройною агресією РФ.

Експерт зауважив, що закон передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або непридатний для використання;

  • звільнення власників зруйнованого чи пошкодженого житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період непридатності об’єкта для проживання;

  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості;

  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

“У парламенті зазначають, що ухвалення закону дозволить уникнути необґрунтованого нарахування комунальних платежів за непридатне для проживання житло, забезпечити соціальну справедливість для постраждалих громадян та впорядкувати механізм фіксації збитків”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українці заборгували за житлово-комунальні послуги.




