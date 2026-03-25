Главная Новости Общество права человека Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но есть нюанс

Верховная Рада приняла изменения в начислении платы за жилищно-коммунальные услуги

25 марта 2026, 13:09
Кречмаровская Наталия

Народные депутаты показали поразительное единодушие — 308 голосов отдали за принятие проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" №13155 от 04.04.2025.

Народная депутат София Федина отметила, что Рада разрешила не платить коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье.

"Эти льготы будут действовать во время военного положения и еще в течение года после его завершения. Это касается тех случаев, когда дом настолько поврежден, что его эксплуатация невозможна", — пояснила народная депутат.

По ее словам, документ также вводит новые правила для ОСМД и управляющих компаний. Они смогут пересматривать взносы, освобождать отдельных совладельцев от оплаты учета потерь и недополученных средств.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко раскрыл детали законопроекта. По его словам, документ определяет порядок начисления коммунальных платежей и учета убытков для объектов недвижимости, пострадавших в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Эксперт отметил, что закон предусматривает:

  • отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или непригоден для использования;

  • освобождение владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период негодности объекта проживания;

  • определение порядка учета ущерба, нанесенного владельцам недвижимости;

  • урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.

"В парламенте отмечают, что принятие закона позволит избежать необоснованного начисления коммунальных платежей за непригодное для проживания жилье, обеспечить социальную справедливость для пострадавших граждан и упорядочить механизм фиксации ущерба", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги.




