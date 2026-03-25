Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты показали поразительное единодушие — 308 голосов отдали за принятие проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" №13155 от 04.04.2025.
ЖКУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат София Федина отметила, что Рада разрешила не платить коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье.
По ее словам, документ также вводит новые правила для ОСМД и управляющих компаний. Они смогут пересматривать взносы, освобождать отдельных совладельцев от оплаты учета потерь и недополученных средств.
Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко раскрыл детали законопроекта. По его словам, документ определяет порядок начисления коммунальных платежей и учета убытков для объектов недвижимости, пострадавших в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.
Эксперт отметил, что закон предусматривает:
отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или непригоден для использования;
освобождение владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период негодности объекта проживания;
определение порядка учета ущерба, нанесенного владельцам недвижимости;
урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.
