Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но есть нюанс

Народные депутаты показали поразительное единодушие — 308 голосов отдали за принятие проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" №13155 от 04.04.2025.

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина отметила, что Рада разрешила не платить коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье.

"Эти льготы будут действовать во время военного положения и еще в течение года после его завершения. Это касается тех случаев, когда дом настолько поврежден, что его эксплуатация невозможна", — пояснила народная депутат.

По ее словам, документ также вводит новые правила для ОСМД и управляющих компаний. Они смогут пересматривать взносы, освобождать отдельных совладельцев от оплаты учета потерь и недополученных средств.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко раскрыл детали законопроекта. По его словам, документ определяет порядок начисления коммунальных платежей и учета убытков для объектов недвижимости, пострадавших в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Эксперт отметил, что закон предусматривает:

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден или непригоден для использования;

освобождение владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период негодности объекта проживания;

определение порядка учета ущерба, нанесенного владельцам недвижимости;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими и поставщиками услуг по фиксации повреждений и прекращению начислений.

"В парламенте отмечают, что принятие закона позволит избежать необоснованного начисления коммунальных платежей за непригодное для проживания жилье, обеспечить социальную справедливость для пострадавших граждан и упорядочить механизм фиксации ущерба", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги.



