Українці вже не витримують: розмір боргів за комунальні послуги жахає

Заборгованість українців за комунальні послуги перевищила 113 млрд грн. Борги за ЖКП у четвертому кварталі 2025 року зросли на 12,5%, найбільше — за тепло і газ.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Такі дані оприлюднив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Загалом у жовтні-грудні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 64,1 млрд грн, що становить 83,1% нарахованої суми – 77,1 млрд грн. При цьому, за його словами, найбільше оплачувалися централізоване водопостачання і водовідведення (105,1% від нарахованих сум), а найменше — постачання тепла і гарячої води (59,3%).

Заборгованість у четвертому кварталі за постачання теплової енергії та гарячої води становить 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж за попередній квартал, повідомив експерт.

Попенко вказав розмір заборгованості:

за постачання та розподіл природного газу становила 35,4 млрд грн (+26,8%),

поставлену електроенергію — 17 млрд грн (+2,7%),

централізоване водопостачання та водовідведення — 10,1 млрд грн ("мінус" 2,8%),

управління багатоквартирним будинком — 9,5 млрд грн (+0,7%),

управління побутовими відходами — 3,2 млрд грн (+0,2%)

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксовано у Дніпропетровській (18,3 млрд грн), Донецькій (4,1 млрд грн), Полтавській (3,4 млрд грн).

“Але в планах Кабміну є на 2026 рік підвищити тарифи на всі практично комунальні послуги та скасувати мораторій, не зважаючи на такі шалені борги”, — зауважив експерт.

