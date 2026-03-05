Украинцы уже не выдерживают: размер долгов за коммунальные услуги ужасает

Задолженность украинцев за коммунальные услуги превысила 113 млрд грн. Долги по ЖКУ в четвертом квартале 2025 года выросли на 12,5%, больше всего – за тепло и газ.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Такие данные обнародовал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В октябре-декабре 2025 года украинцы заплатили за жилкомуслуги 64,1 млрд грн, что составляет 83,1% начисленной суммы — 77,1 млрд грн. При этом, по его словам, больше всего оплачивались централизованное водоснабжение и водоотвод (105,1% от начисленных сумм), а меньше всего — поставки тепла и горячей воды (59,3%).

Задолженность в четвертом квартале за поставку тепловой энергии и горячей воды составляет 38 млрд грн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем квартале, сообщил эксперт.

Попенко указал размер задолженности:

за поставку и распределение природного газа составила 35,4 млрд грн (+26,8%),

поставленную электроэнергию – 17 млрд грн (+2,7%),

централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,1 млрд грн ("минус" 2,8%),

управление многоквартирным домом – 9,5 млрд грн (+0,7%),

управление бытовыми отходами – 3,2 млрд грн (+0,2%)

Самый высокий уровень задолженности по жилкомуслугам зафиксирован в Днепропетровской (18,3 млрд грн), Донецкой (4,1 млрд грн), Полтавской (3,4 млрд грн).

"Но в планах Кабмина есть на 2026 год повысить тарифы на все практически коммунальные услуги и отменить мораторий, несмотря на такие безумные долги", — отметил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги по программе МВФ.



