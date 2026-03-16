Викрадають просто з дворів: на ТОТ Донеччини окупанти розбирають авто на запчастини

На тимчасово окупованій території Донеччини російські силові структури організували схему викрадення автомобілів у місцевих жителів, після чого транспорт розбирають на запчастини та переправляють до Ростовської області РФ.

Як передають "Коментарі", про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

За їхніми даними, автомобілі зникають із дворів та гаражів місцевих мешканців. У деяких випадках транспорт відбирають під виглядом так званих перевірок.

Після викрадення машини розбирають на запчастини, які потім відправляють до Ростовської області, де спостерігається дефіцит автокомпонентів.

Активісти зазначають, що інформацію про автомобілі та їхніх власників окупаційні структури отримують через так зване "мрео гибдд мвд по днр". Саме у цих базах даних міститься облік транспортних засобів на тимчасово окупованій території.

З цих списків окупанти відбирають автомобілі, які можна безкарно відібрати у власників.

