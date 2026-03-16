Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Війна з Росією Викрадають просто з дворів: на ТОТ Донеччини окупанти розбирають авто на запчастини
Викрадають просто з дворів: на ТОТ Донеччини окупанти розбирають авто на запчастини

На тимчасово окупованій території Донеччини російські силові структури викрадають автомобілі місцевих жителів і переправляють запчастини до Ростовської області.

16 березня 2026, 12:40
Проніна Анна

На тимчасово окупованій території Донеччини російські силові структури організували схему викрадення автомобілів у місцевих жителів, після чого транспорт розбирають на запчастини та переправляють до Ростовської області РФ.

На окупованій Донеччині російські силовики налагодили схему викрадення автомобілів

Як передають "Коментарі", про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

За їхніми даними, автомобілі зникають із дворів та гаражів місцевих мешканців. У деяких випадках транспорт відбирають під виглядом так званих перевірок.

Після викрадення машини розбирають на запчастини, які потім відправляють до Ростовської області, де спостерігається дефіцит автокомпонентів.

Активісти зазначають, що інформацію про автомобілі та їхніх власників окупаційні структури отримують через так зване "мрео гибдд мвд по днр". Саме у цих базах даних міститься облік транспортних засобів на тимчасово окупованій території.

З цих списків окупанти відбирають автомобілі, які можна безкарно відібрати у власників.

Читайте також в "Коментарях", що столиця Росії переживає одну з найбільших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. За заявами російської влади, протягом останніх двох діб на підльоті до Москви було зафіксовано рекордну кількість дронів. Мер Москви Сергій Собянін після опівночі опублікував 14 повідомлень в Telegram-каналі, де заявив, що лише за ніч проти 16 березня сили протиповітряної оборони РФ збили близько 40 безпілотників. Загалом за вихідні, російські військові перехопили 119 дронів, які нібито знищили на підльоті до Москви. Таким чином це найбільша атака дронів на столицю Росії.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
