Угоняют прямо со дворов: на ТОТ Донетчины оккупанты разбирают авто на запчасти

На временно оккупированной территории Донбасса российские силовые структуры организовали схему угона автомобилей у местных жителей, после чего транспорт разбирают на запчасти и переправляют в Ростовскую область РФ.

На оккупированном Донбассе российские силовики наладили схему угона автомобилей

Как передают "Комментарии", об этом информируют активисты движения Желтая лента.

По их данным, автомобили исчезают из дворов и гаражей местных жителей. В некоторых случаях транспорт отбирается под видом так называемых проверок.

После угона машины разбирают на запчасти, которые затем отправляют в Ростовскую область, где наблюдается дефицит автокомпонентов.

Активисты отмечают, что информацию об автомобилях и их владельцах оккупационные структуры получают через так называемое "мрео гибдд мвд по днр". Именно в этих базах данных находится учет транспортных средств на временно оккупированной территории.

Из этих списков оккупанты отбирают автомобили, которые можно безнаказанно отобрать у владельцев.

