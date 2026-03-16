Угоняют прямо со дворов: на ТОТ Донетчины оккупанты разбирают авто на запчасти
commentss НОВОСТИ Все новости

Угоняют прямо со дворов: на ТОТ Донетчины оккупанты разбирают авто на запчасти

На временно оккупированной территории Донбасса российские силовые структуры угоняют автомобили местных жителей и переправляют запчасти в Ростовскую область.

16 марта 2026, 12:40
Автор:
Проніна Анна

На временно оккупированной территории Донбасса российские силовые структуры организовали схему угона автомобилей у местных жителей, после чего транспорт разбирают на запчасти и переправляют в Ростовскую область РФ.

На оккупированном Донбассе российские силовики наладили схему угона автомобилей

Как передают "Комментарии", об этом информируют активисты движения Желтая лента.

По их данным, автомобили исчезают из дворов и гаражей местных жителей. В некоторых случаях транспорт отбирается под видом так называемых проверок.

После угона машины разбирают на запчасти, которые затем отправляют в Ростовскую область, где наблюдается дефицит автокомпонентов.

Активисты отмечают, что информацию об автомобилях и их владельцах оккупационные структуры получают через так называемое "мрео гибдд мвд по днр". Именно в этих базах данных находится учет транспортных средств на временно оккупированной территории.

Из этих списков оккупанты отбирают автомобили, которые можно безнаказанно отобрать у владельцев.

Читайте также в "Комментариях", что столица России переживает одну из самых больших атак беспилотников с начала полномасштабной войны против Украины. По заявлениям российских властей, в течение последних двух суток на подлете в Москву было зафиксировано рекордное количество дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи опубликовал 14 сообщений в Telegram-канале, где заявил, что только за ночь на 16 марта силы противовоздушной обороны РФ сбили около 40 беспилотников. Всего за выходные российские военные перехватили 119 дронов, якобы уничтоженных на подлете в Москву. Таким образом это самая большая атака дронов на столицу России.



