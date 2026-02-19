Виглядає цікаво: чим росіяни намагаються замінити Starlink до FPV дронів

Російські підрозділи на фронті поступово впроваджують нові технічні рішення у сфері застосування FPV-дронів. За словами військового Сил оборони з позивним "Алекс", противник почав експериментувати з керуванням безпілотниками через LTE-зв’язок.

Керування FPV дронами через LTE

Раніше окупанти активно тестували нічні FPV-дрони, використання понижених частот для ускладнення роботи РЕБ, а також безпілотники на оптоволоконному управлінні. Тепер до цього переліку додається і спроба застосування мобільних мереж для передачі сигналу.

За оцінкою військового, помітна різниця у підходах до розвитку технологій. У противника експериментальна складова тісно інтегрована у бойові дії: нові рішення тестуються безпосередньо на фронті, після чого за наявності результату швидко масштабуються та отримують фінансування.

Водночас в Україні, за словами "Алекса", часто спостерігається інша тенденція: виробники орієнтуються на вже існуючі тренди та починають копіювати рішення після того, як їх апробує противник. Це, на його думку, створює ситуацію постійного наздоганяння.

Експерименти з LTE-управлінням можуть потенційно впливати на дальність та стійкість каналу зв’язку, однак їхня ефективність та масштабування поки потребують додаткової оцінки.

