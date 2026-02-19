logo_ukra

Виглядає цікаво: чим росіяни намагаються замінити Starlink до FPV дронів
commentss НОВИНИ Всі новини

Виглядає цікаво: чим росіяни намагаються замінити Starlink до FPV дронів

Російські війська продовжують технологічні експерименти з FPV-дронами та почали тестувати керування через LTE-мережі

19 лютого 2026, 19:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські підрозділи на фронті поступово впроваджують нові технічні рішення у сфері застосування FPV-дронів. За словами військового Сил оборони з позивним "Алекс", противник почав експериментувати з керуванням безпілотниками через LTE-зв’язок.

Виглядає цікаво: чим росіяни намагаються замінити Starlink до FPV дронів

Керування FPV дронами через LTE

Раніше окупанти активно тестували нічні FPV-дрони, використання понижених частот для ускладнення роботи РЕБ, а також безпілотники на оптоволоконному управлінні. Тепер до цього переліку додається і спроба застосування мобільних мереж для передачі сигналу.

За оцінкою військового, помітна різниця у підходах до розвитку технологій. У противника експериментальна складова тісно інтегрована у бойові дії: нові рішення тестуються безпосередньо на фронті, після чого за наявності результату швидко масштабуються та отримують фінансування.

Водночас в Україні, за словами "Алекса", часто спостерігається інша тенденція: виробники орієнтуються на вже існуючі тренди та починають копіювати рішення після того, як їх апробує противник. Це, на його думку, створює ситуацію постійного наздоганяння.

Експерименти з LTE-управлінням можуть потенційно впливати на дальність та стійкість каналу зв’язку, однак їхня ефективність та масштабування поки потребують додаткової оцінки.

Нагадуємо, раніше портал"Коментарі" повідомляв про те, що воєнна розвідка України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов росіян, у якому зафіксовано зростаюче невдоволення ситуацією як на фронті, так і всередині самої росії.
У розмові співрозмовники обговорюють результативні удари Сил оборони України по території рф у відповідь на атаки української енергетичної інфраструктури. Один із них скаржиться на повне зникнення зв’язку та фактичний параліч міста після відключень. Росіяни визнають, що офіційна інформація не відображає реального стану справ. У розмові звучать нарікання на втрати на фронті та замовчування проблем із боку кремлівської пропаганди.



Джерело: https://t.me/officer_33/6705
