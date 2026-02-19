Выглядит интересно: чем россияне пытаются заменить Starlink к FPV дронам

Российские подразделения на фронте постепенно внедряют новые технические решения в области применения FPV-дронов. По словам военного Сил обороны с позывным "Алексом", противник начал экспериментировать с управлением беспилотниками через LTE-связь.

Управление FPV дронами через LTE

Ранее оккупанты активно тестировали ночные FPV-дроны, использование пониженных частот для усложнения работы РЭБ, а также беспилотники на оптоволоконном управлении. Теперь к этому перечню прилагается и попытка применения мобильных сетей для передачи сигнала.

По оценке военного, заметна разница в подходах к развитию технологий. У противника экспериментальная составляющая тесно интегрирована в боевые действия: новые решения тестируются прямо на фронте, после чего при наличии результата быстро масштабируются и получают финансирование.

В то же время в Украине, по словам Алекса, часто наблюдается другая тенденция: производители ориентируются на уже существующие тренды и начинают копировать решения после того, как их апробирует противник. Это, по его мнению, создает ситуацию постоянного догона.

Эксперименты с LTE-управлением могут потенциально влиять на дальность и устойчивость канала связи, однако их эффективность и масштабирование пока требуют дополнительной оценки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная разведка Украины обнародовала очередной радиоперехват разговоров россиян, в котором зафиксировано растущее недовольство ситуацией как на фронте, так и внутри самой России.

В разговоре собеседники обсуждают результативные удары Сил обороны Украины по территории России в ответ на атаки украинской энергетической инфраструктуры. Один из них жалуется на полное исчезновение связи и фактический паралич города после отключения. Россияне признают, что официальная информация не отражает реального положения дел. В разговоре звучат жалобы на потери на фронте и умолчание проблем со стороны кремлевской пропаганды.

