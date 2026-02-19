“Мовчать всі”: у перехопленні — відверті зізнання про провали армії рф

Рубрики
Воєнна розвідка України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов росіян, у якому зафіксовано зростаюче невдоволення ситуацією як на фронті, так і всередині самої росії.
Втрати армії рф на війні проти України
У розмові співрозмовники обговорюють результативні удари Сил оборони України по території рф у відповідь на атаки української енергетичної інфраструктури. Один із них скаржиться на повне зникнення зв’язку та фактичний параліч міста після відключень.
Росіяни визнають, що офіційна інформація не відображає реального стану справ. У розмові звучать нарікання на втрати на фронті та замовчування проблем із боку кремлівської пропаганди.
Співрозмовник прямо говорить, що, попри заяви про “успіхи”, реальні бойові дії для російських військових обертаються значними втратами, про які публічно не повідомляють.
У ГУР МО України наголошують, що удари по військових та інфраструктурних об’єктах противника є відповіддю на агресію проти України, а за кожен воєнний злочин росія понесе відповідальність.