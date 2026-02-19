“Мовчать всі”: у перехопленні — відверті зізнання про провали армії рф

Воєнна розвідка України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов росіян, у якому зафіксовано зростаюче невдоволення ситуацією як на фронті, так і всередині самої росії.

Втрати армії рф на війні проти України

У розмові співрозмовники обговорюють результативні удари Сил оборони України по території рф у відповідь на атаки української енергетичної інфраструктури. Один із них скаржиться на повне зникнення зв’язку та фактичний параліч міста після відключень.

Росіяни визнають, що офіційна інформація не відображає реального стану справ. У розмові звучать нарікання на втрати на фронті та замовчування проблем із боку кремлівської пропаганди.

Співрозмовник прямо говорить, що, попри заяви про “успіхи”, реальні бойові дії для російських військових обертаються значними втратами, про які публічно не повідомляють.

У ГУР МО України наголошують, що удари по військових та інфраструктурних об’єктах противника є відповіддю на агресію проти України, а за кожен воєнний злочин росія понесе відповідальність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на колишнього "народного губернатора Донбасу" Павла Губарева склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію російської армії". Інформація про це з’явилася в картотеці Мосгорсуд — справу зареєстрували 18 лютого.

За кілька днів до цього Губарєв публічно розкритикував призначеного Кремлем "главу" окупованої частини Донецької області Дениса Пушиліна. У своєму дописі від 11 лютого він звинуватив команду Пушиліна в розкраданні коштів, виділених на забезпечення Донецка питною водою. За його словами, замість вирішення проблеми водопостачання чиновники заробляють на продажу води населенню за завищеними цінами, а критиків намагаються переслідувати.

