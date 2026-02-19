"Молчат все": в перехвате - откровенные признания о провалах армии РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Военная разведка Украины обнародовала очередной радиоперехват разговоров россиян, в котором зафиксировано растущее недовольство ситуацией как на фронте, так и внутри самой России.
Потери армии рф на войне против Украины
В разговоре собеседники обсуждают результативные удары Сил обороны Украины по территории России в ответ на атаки украинской энергетической инфраструктуры. Один из них жалуется на полное исчезновение связи и фактический паралич города после отключения.
Россияне признают, что официальная информация не отражает реального положения дел. В разговоре звучат жалобы на потери на фронте и умолчание проблем со стороны кремлевской пропаганды.
Собеседник прямо говорит, что, несмотря на заявления об "успехах", реальные боевые действия для российских военных оборачиваются значительными потерями, о которых публично не сообщают.
В ГУР МО Украины отмечают, что удары по военным и инфраструктурным объектам противника являются ответом на агрессию против Украины, а за каждое военное преступление Россия понесет ответственность.