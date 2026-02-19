"Молчат все": в перехвате - откровенные признания о провалах армии РФ

Военная разведка Украины обнародовала очередной радиоперехват разговоров россиян, в котором зафиксировано растущее недовольство ситуацией как на фронте, так и внутри самой России.

Потери армии рф на войне против Украины

В разговоре собеседники обсуждают результативные удары Сил обороны Украины по территории России в ответ на атаки украинской энергетической инфраструктуры. Один из них жалуется на полное исчезновение связи и фактический паралич города после отключения.

Россияне признают, что официальная информация не отражает реального положения дел. В разговоре звучат жалобы на потери на фронте и умолчание проблем со стороны кремлевской пропаганды.

Собеседник прямо говорит, что, несмотря на заявления об "успехах", реальные боевые действия для российских военных оборачиваются значительными потерями, о которых публично не сообщают.

В ГУР МО Украины отмечают, что удары по военным и инфраструктурным объектам противника являются ответом на агрессию против Украины, а за каждое военное преступление Россия понесет ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на бывшего "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева составили административный протокол по статье о "дискредитации российской армии". Информация об этом появилась в картотеке Мосгорсуда — дело зарегистрировали 18 февраля.

Несколькими днями ранее Губарев публично раскритиковал назначенного Кремлем "главу" оккупированной части Донецкой области Дениса Пушилина. В своем сообщении от 11 февраля он обвинил команду Пушилина в хищении средств, выделенных на обеспечение Донецка питьевой водой. По его словам, вместо решения проблемы водоснабжения, чиновники зарабатывают на продаже воды населению по завышенным ценам, а критиков пытаются преследовать.

