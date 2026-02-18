«сво не потрібно було починати»: хто дискредитував армію рф

На колишнього "народного губернатора Донбасу" Павла Губарева склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію російської армії". Інформація про це з’явилася в картотеці Мосгорсуд — справу зареєстрували 18 лютого.

Павло Губарєв дискредитував армію рф

За кілька днів до цього Губарєв публічно розкритикував призначеного Кремлем "главу" окупованої частини Донецької області Дениса Пушиліна. У своєму дописі від 11 лютого він звинуватив команду Пушиліна в розкраданні коштів, виділених на забезпечення Донецка питною водою. За його словами, замість вирішення проблеми водопостачання чиновники заробляють на продажу води населенню за завищеними цінами, а критиків намагаються переслідувати.

Окрім цього, раніше Губарєв заявляв, що повномасштабну війну проти України не варто було розпочинати. Він також критикував "путінський режим", називаючи його таким, що базується на страху, та оцінював втрати Росії приблизно в один мільйон осіб. У своїх заявах він фактично допускав можливість бунту військових у разі заморожування війни.

Павло Губарєв є одним із символів подій 2014 року на Донбасі та так званої "русской весны". Тепер проти нього застосували ту саму статтю про "дискредитацію армії", яка регулярно використовується проти російських опозиціонерів і критиків війни.

