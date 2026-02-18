«Сво не нужно было начинать»: кто дискредитировал армию РФ

На бывшего народного губернатора Донбасса Павла Губарева составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Информация об этом появилась в картотеке Мосгорсуда — дело зарегистрировали 18 февраля.

Павел Губарев дискредитировал армию РФ

Несколькими днями ранее Губарев публично раскритиковал назначенного Кремлем "главу" оккупированной части Донецкой области Дениса Пушилина. В своем сообщении от 11 февраля он обвинил команду Пушилина в хищении средств, выделенных на обеспечение Донецка питьевой водой. По его словам, вместо решения проблемы водоснабжения, чиновники зарабатывают на продаже воды населению по завышенным ценам, а критиков пытаются преследовать.

Кроме того, ранее Губарев заявлял, что полномасштабную войну против Украины не стоило начинать. Он также критиковал "путинский режим", называя его базирующимся на страхе, и оценивал потери России примерно в один миллион человек. В своих заявлениях он фактически допускал возможность мятежа военных в случае замораживания войны.

Павел Губарев является одним из символов событий 2014 года на Донбассе и так называемой русской весны. Теперь против него применили ту же статью о "дискредитации армии", которая регулярно используется против российских оппозиционеров и критиков войны.

