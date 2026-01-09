Відвертий терор: Свириденко розповіла, куди прицільно цілилися росіяни під час удару по Києву

Російські окупаційні війська в ніч проти 9 січня цілеспрямовано атакували котельні в різних районах Києва, намагаючись зірвати теплопостачання столиці. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, назвавши дії РФ енергетичним терором та черговою спробою перетворити зиму на зброю проти мирного населення.

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, вона заслухала доповіді Міністерства внутрішніх справ, Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад щодо ліквідації наслідків масованого обстрілу. Атака тривала майже п'ять годин: під вогнем опинилися Київ та низка інших міст, при цьому росіяни били переважно за цивільною інфраструктурою та житловою забудовою.

Юлія Свириденко повідомила, що під час удару було застосовано понад 240 ударних дронів та 36 ракет. У столиці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще 25 отримали поранення. Прем'єр висловила співчуття сім'ям загиблих.

Внаслідок атаки в окремих районах Києва виникли перебої з водопостачанням та електроенергією. Пошкоджено підстанції, лінії електропередачі та об'єкти генерації. Без світла залишаються близько 500 тисяч споживачів, енергетики продовжують роботи із відновлення харчування. У місті вимушено введено аварійні та погодинні відключення.

"Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор та спроба перетворити зиму на зброю", — наголосила Юлія Свириденко.

Крім того, через російські атаки знову повністю знеструмлено місто Славутич. Ситуацію ускладнює й негода: без електропостачання залишаються населені пункти у більшості областей України. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу енергії.

