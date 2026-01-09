logo

Откровенный террор: Свириденко рассказала, куда прицельно целились россияне во время удара по Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Откровенный террор: Свириденко рассказала, куда прицельно целились россияне во время удара по Киеву

Власти называют атаку энергетическим террором и попыткой оставить столицу без тепла в разгар холодов

9 января 2026, 12:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в ночь на 9 января целенаправленно атаковали котельные в разных районах Киева, пытаясь сорвать теплоснабжение столицы. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, назвав действия РФ энергетическим террором и очередной попыткой превратить зиму в оружие против мирного населения.

Откровенный террор: Свириденко рассказала, куда прицельно целились россияне во время удара по Киеву

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, она заслушала доклады Министерства внутренних дел, Министерства энергетики и Министерства развития общин о ликвидации последствий массированного обстрела. Атака длилась почти пять часов: под огнем оказались Киев и ряд других городов, при этом россияне били преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилой застройке.

Юлия Свириденко сообщила, что во время удара было применено более 240 ударных дронов и 36 ракет. В столице в результате обстрела погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Премьер выразила соболезнования семьям погибших.

В результате атаки в отдельных районах Киева возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Повреждены подстанции, линии электропередачи и объекты генерации. Без света остаются около 500 тысяч потребителей, энергетики продолжают работы по восстановлению питания. В городе вынужденно введены аварийные и почасовые отключения.

"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные – это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Кроме того, из-за российских атак вновь полностью обесточен город Славутич. Ситуацию усложняет и непогода: без электроснабжения остаются населенные пункты в большинстве областей Украины. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде призвали Зеленского выполнить свое обещание: каким оружием пора ударить по РФ.




