Відсутність тепла через обстріли: жителів закликають виїжджати

У місті Дружківка на Донеччині один із мікрорайонів залишився без теплопостачання після російських обстрілів, які зруйнували об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Відсутність тепла в Дружківці через російські обстріли

За інформацією влади, унаслідок цілеспрямованих ударів російських військ було пошкоджено важливі інфраструктурні об’єкти, що забезпечували місто теплом.

Через це 7 мікрорайон Дружківки повністю залишився без теплопостачання.

У міській військовій адміністрації наголошують, що наразі терміни відновлення інфраструктури невідомі, адже об’єкти зазнали значних руйнувань.

Місцева влада також попереджає, що ситуація в громаді стає дедалі небезпечнішою через постійні обстріли.

У зв’язку з цим жителів закликають прийняти зважене рішення щодо перебування в місті та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські військові, ймовірно, примусово вивезли 19 українців із села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, спочатку з жителями села зник зв’язок. Згодом їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських телеканалів. Українська сторона вже звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою відвідати цих людей, перевірити їхній стан і умови утримання, а також сприяти їхньому поверненню додому.

Лубінець зазначив, що це не перший випадок примусового вивезення цивільних із прикордонних районів Сумської області. Зокрема, у грудні 2025 року російські військові викрали 50 жителів села Грабовське на Сумщині.

