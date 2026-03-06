logo_ukra

Відсутність тепла через обстріли: жителів закликають виїжджати
commentss НОВИНИ Всі новини

Відсутність тепла через обстріли: жителів закликають виїжджати

Частина Дружківки залишилася без тепла після обстрілів: жителів закликають евакуюватися

6 березня 2026, 22:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У місті Дружківка на Донеччині один із мікрорайонів залишився без теплопостачання після російських обстрілів, які зруйнували об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Відсутність тепла через обстріли: жителів закликають виїжджати

Відсутність тепла в Дружківці через російські обстріли

За інформацією влади, унаслідок цілеспрямованих ударів російських військ було пошкоджено важливі інфраструктурні об’єкти, що забезпечували місто теплом.

Через це 7 мікрорайон Дружківки повністю залишився без теплопостачання.

У міській військовій адміністрації наголошують, що наразі терміни відновлення інфраструктури невідомі, адже об’єкти зазнали значних руйнувань.

Місцева влада також попереджає, що ситуація в громаді стає дедалі небезпечнішою через постійні обстріли.

У зв’язку з цим жителів закликають прийняти зважене рішення щодо перебування в місті та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські військові, ймовірно, примусово вивезли 19 українців із села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, спочатку з жителями села зник зв’язок. Згодом їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських телеканалів. Українська сторона вже звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою відвідати цих людей, перевірити їхній стан і умови утримання, а також сприяти їхньому поверненню додому.
Лубінець зазначив, що це не перший випадок примусового вивезення цивільних із прикордонних районів Сумської області. Зокрема, у грудні 2025 року російські військові викрали 50 жителів села Грабовське на Сумщині.



Джерело: https://t.me/DONregion/69260
