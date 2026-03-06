Відсутність тепла через обстріли: жителів закликають виїжджати

Рубрики
Ткачова Марія
У місті Дружківка на Донеччині один із мікрорайонів залишився без теплопостачання після російських обстрілів, які зруйнували об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила міська військова адміністрація.
Відсутність тепла в Дружківці через російські обстріли
За інформацією влади, унаслідок цілеспрямованих ударів російських військ було пошкоджено важливі інфраструктурні об’єкти, що забезпечували місто теплом.
Через це 7 мікрорайон Дружківки повністю залишився без теплопостачання.
У міській військовій адміністрації наголошують, що наразі терміни відновлення інфраструктури невідомі, адже об’єкти зазнали значних руйнувань.
Місцева влада також попереджає, що ситуація в громаді стає дедалі небезпечнішою через постійні обстріли.
У зв’язку з цим жителів закликають прийняти зважене рішення щодо перебування в місті та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.