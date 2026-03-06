Отсутствие тепла из-за обстрелов: жителей призывают уезжать

В городе Дружковка Донецкой области один из микрорайонов остался без теплоснабжения после российских обстрелов, разрушивших объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отсутствие тепла в Дружковке из-за российских обстрелов

По информации властей, в результате целенаправленных ударов российских войск были повреждены важные инфраструктурные объекты, снабжавшие город теплом.

Поэтому 7 микрорайон Дружковки полностью остался без теплоснабжения.

В городской военной администрации подчеркивают, что в настоящее время сроки восстановления инфраструктуры неизвестны, ведь объекты получили значительные разрушения.

Местные власти также предупреждают, что ситуация в обществе становится все более опасной из-за постоянных обстрелов.

В этой связи жителей призывают принять взвешенное решение о пребывании в городе и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные, вероятно, принудительно вывезли 19 украинцев из села Сопич Эсманьской общины на Сумщине. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, сначала с жителями села исчезла связь. Затем их интервью появились на одном из российских телеканалов. Украинская сторона уже обратилась к уполномоченному по правам человека в России с требованием посетить этих людей, проверить их состояние и условия содержания, а также содействовать их возвращению домой.

Лубинец отметил, что это не первый случай принудительного вывоза гражданских из приграничных районов Сумской области. В частности, в декабре 2025 года российские военные похитили 50 жителей села Грабовское Сумской области.

