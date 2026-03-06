Отсутствие тепла из-за обстрелов: жителей призывают уезжать

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В городе Дружковка Донецкой области один из микрорайонов остался без теплоснабжения после российских обстрелов, разрушивших объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила городская военная администрация.
Отсутствие тепла в Дружковке из-за российских обстрелов
По информации властей, в результате целенаправленных ударов российских войск были повреждены важные инфраструктурные объекты, снабжавшие город теплом.
Поэтому 7 микрорайон Дружковки полностью остался без теплоснабжения.
В городской военной администрации подчеркивают, что в настоящее время сроки восстановления инфраструктуры неизвестны, ведь объекты получили значительные разрушения.
Местные власти также предупреждают, что ситуация в обществе становится все более опасной из-за постоянных обстрелов.
В этой связи жителей призывают принять взвешенное решение о пребывании в городе и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.