Відставка Сирського призведе до страшних втрат: українців приголомшили сценарієм

На тлі нової хвилі чуток про можливу зміну головнокомандувача ЗСУ військовий експерт, полковник запасу Роман Світан закликав не ухвалювати кадрових рішень у розпал активних бойових дій. За його словами, відставка Олександра Сирського зараз може мати серйозні наслідки для оборони Донбасу.

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Коментуючи інформацію про можливу заміну головнокомандувача, Світан зазначив, що наразі не бачить підстав для таких рішень. Він наголосив, що Сирський залишається одним із найсильніших українських військових керівників саме в питаннях оперативно-тактичного управління.

Експерт визнав, що до роботи головнокомандувача є чимало запитань, зокрема щодо окремих операцій. Водночас він переконаний, що змінювати керівництво армії в умовах масштабного наступу російських військ було б стратегічною помилкою.

"На цьому етапі знімати Сирського не можна. Якщо це зробити зараз, ми втратимо Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Куп'янськ, Добропілля. Великі ризики виникнуть і на Оріхівському напрямку", – заявив Світан.

Він також нагадав ситуацію після звільнення Валерія Залужного, зазначивши, що кадрові перестановки на найвищому військовому рівні можуть негативно вплинути на управління військами в критичний момент.

На думку експерта, нині фронт значною мірою тримається на ефективній роботі командирів оперативно-тактичного рівня, яку координує головнокомандувач. Саме тому будь-які кадрові зміни мають відбуватися лише після стабілізації ситуації на полі бою.

Світан підкреслив, що дискусії щодо відповідальності за окремі військові рішення є цілком виправданими, однак вони не повинні переростати у політичні кроки, здатні послабити оборону країни. За його словами, у період активного російського наступу головним пріоритетом має залишатися збереження стійкості української оборони, а не зміна військового керівництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія може найближчим часом здійснити новий масований ракетний удар по Україні. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов. За його оцінкою, загроза застосування балістичних ракет залишатиметься актуальною щонайменше до завершення літа.