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Відставка Сирського призведе до страшних втрат: українців приголомшили сценарієм

Військовий експерт Роман Світан вважає, що зміна головнокомандувача ЗСУ під час активного наступу РФ може створити серйозні ризики для оборони Донбасу та інших напрямків

20 липня 2026, 12:05
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Клименко Елена

На тлі нової хвилі чуток про можливу зміну головнокомандувача ЗСУ військовий експерт, полковник запасу Роман Світан закликав не ухвалювати кадрових рішень у розпал активних бойових дій. За його словами, відставка Олександра Сирського зараз може мати серйозні наслідки для оборони Донбасу.

Відставка Сирського призведе до страшних втрат: українців приголомшили сценарієм

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи інформацію про можливу заміну головнокомандувача, Світан зазначив, що наразі не бачить підстав для таких рішень. Він наголосив, що Сирський залишається одним із найсильніших українських військових керівників саме в питаннях оперативно-тактичного управління.

Експерт визнав, що до роботи головнокомандувача є чимало запитань, зокрема щодо окремих операцій. Водночас він переконаний, що змінювати керівництво армії в умовах масштабного наступу російських військ було б стратегічною помилкою.

"На цьому етапі знімати Сирського не можна. Якщо це зробити зараз, ми втратимо Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Куп'янськ, Добропілля. Великі ризики виникнуть і на Оріхівському напрямку", – заявив Світан. 

Він також нагадав ситуацію після звільнення Валерія Залужного, зазначивши, що кадрові перестановки на найвищому військовому рівні можуть негативно вплинути на управління військами в критичний момент.

На думку експерта, нині фронт значною мірою тримається на ефективній роботі командирів оперативно-тактичного рівня, яку координує головнокомандувач. Саме тому будь-які кадрові зміни мають відбуватися лише після стабілізації ситуації на полі бою.

Світан підкреслив, що дискусії щодо відповідальності за окремі військові рішення є цілком виправданими, однак вони не повинні переростати у політичні кроки, здатні послабити оборону країни. За його словами, у період активного російського наступу головним пріоритетом має залишатися збереження стійкості української оборони, а не зміна військового керівництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія може найближчим часом здійснити новий масований ракетний удар по Україні. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов. За його оцінкою, загроза застосування балістичних ракет залишатиметься актуальною щонайменше до завершення літа.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CYU2NntUo3o&t=17s
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