Кремль підготував новий пекельний удар по Україні: приголомшливий сценарій до кінця літа

Російська армія може найближчим часом здійснити новий масований ракетний удар по Україні. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов. За його оцінкою, загроза застосування балістичних ракет залишатиметься актуальною щонайменше до завершення літа.

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Жданов вважає, що російські війська вже завершили підготовку до чергової масштабної атаки. За його словами, окупанти накопичили необхідний запас ракет, підготували літаки та екіпажі, тому можуть завдати нового удару найближчими днями.

Водночас експерт припустив, що запланований раніше обстріл міг бути відкладений після української атаки на один із російських аеродромів. На його думку, російському командуванню знадобився час, щоб ліквідувати наслідки удару та відновити готовність авіації.

"Я вважаю, що вони готові до масованого удару. Думаю, що після удару по аеродрому їм потрібно було усунути наслідки, тому найближчими днями можна очікувати чергову масштабну атаку", — зазначив Жданов.

Окремо військовий експерт прокоментував прогнози про можливу "найважчу зиму" для України. Він не поділяє таких оцінок і нагадує, що схожі попередження лунали й раніше, однак найгірші сценарії не справджувалися.

За словами Жданова, українська енергосистема поступово відновлюється після попередніх російських атак, а тому немає підстав стверджувати, що кожен наступний опалювальний сезон буде складнішим за попередній.

Водночас експерт наголосив, що ракетна загроза з боку Росії зберігатиметься і надалі, тому українцям варто уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати рекомендації служб безпеки. Водночас оцінки щодо можливих атак і розвитку ситуації є прогнозом експерта, а не офіційною інформацією.

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