Кремль подготовил новый адский удар по Украине: потрясающий сценарий к концу лета

Российская армия может в ближайшее время совершить новый массированный ракетный удар по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его оценке, угроза применения баллистических ракет будет оставаться актуальной как минимум до завершения лета.

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Жданов считает, что российские войска уже завершили подготовку к очередной масштабной атаке. По его словам, оккупанты накопили необходимый запас ракет, подготовили самолеты и экипажи, поэтому могут нанести новый удар в ближайшие дни.

В то же время эксперт предположил, что запланированный ранее обстрел мог быть отложен после украинской атаки на один из российских аэродромов. По его мнению, российскому командованию понадобилось время для ликвидации последствий удара и возобновления готовности авиации.

"Я считаю, что они готовы к массированному удару. Думаю, после удара по аэродрому им нужно было устранить последствия, поэтому в ближайшие дни можно ожидать очередную масштабную атаку", — отметил Жданов.

Отдельно военный эксперт прокомментировал прогнозы о возможной "самой тяжелой зиме" для Украины. Он не разделяет таких оценок и напоминает, что подобные предупреждения звучали и раньше, однако самые плохие сценарии не сбывались.

По словам Жданова, украинская энергосистема постепенно восстанавливается после предыдущих российских атак, а потому нет оснований утверждать, что каждый последующий отопительный сезон будет сложнее предыдущего.

В то же время эксперт подчеркнул, что ракетная угроза со стороны России будет сохраняться и дальше, поэтому украинцам следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать рекомендации служб безопасности. В то же время оценки возможных атак и развития ситуации являются прогнозом эксперта, а не официальной информацией.

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